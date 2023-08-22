【视频】日本周四启动福岛处理核废水排海 中国严辞谴责“极端自私、极不负责”

日本从本周四（8月24日）开始，计划逐步将福岛第一核电站超过 130 万吨的处理水排入太平洋。东京称，排海不会对环境和人类健康造成危害。但香港表示计划“立即”减少从日本的食品进口；中国外交部发言人汪文斌周二（8月22日）严辞抨击东京此举“向世界转嫁核污染风险”，“极端自私、极不负责任”，表示“强烈敦促日方纠正错误决定，撤销核污染水排海计划”。

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日本首相岸田文雄周二宣布了这一决定，表示，“如果天气条件允许”，福岛第一核电站处理后的水将于周四开始排入太平洋。该计划七月初得到了国际原子能机构 (IAEA)的 验证，东京表示排放不会对环境和人类健康安全造成危险。

但这一预计将持续数十年的排放行动引起了周边国家的严重担忧和严厉批评，尤其是中国，香港政府已宣布打算“立即”减少从日本进口食品。

将被排入太平洋的这些水包括雨水、地下渗透水和冷却反应堆堆芯所需的注入水共130万吨，日本表示这些水排放前经过处理，除去了除氚之外的放射性物质，但现有技术无法去除氚。专家表示，只有高浓度的氚剂量才对健康有害。

福岛核电站的运营商东电公司计划排放持续进行到 2050 年代初。最大排放量为每天 50万 升，由于进行稀释以降低氚化水的放射性水平，排放水远远达到国家标准。

尽管日本官方坚称排放不会对海洋环境和人类健康构成威胁。同时项目也获得了国际原子能机构 (IAEA) 同意并于 7 月批准。但日本渔业担心其产品在日本消费者和海外消费者中的形象因此受害。日本渔业代表坂本雅信周一在与岸田文雄会面后表示，“我们的立场没有改变，我们仍然反对排放水。” “我告诉他，科学安全并不一定等于社会安全感。一旦开始排放，人们就会担心产品声誉受损”。

周日参观福岛工厂的岸田文雄说，计划设立 300 亿日元（1.9 亿欧元）的基金用以帮助渔民应对产品形象受到的负面影响。

中国尤其严厉批评日本的排放入海计划。中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会就此表示，“日本政府不顾国际社会严重关切和坚决反对，执意宣布将于8月24日启动福岛核污染水排海，公然向全世界转嫁核污染风险，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上。此举极端自私、极不负责任。” 他表示“海洋是全人类的共同财产，不能任由日方倾倒核污染水。中方强烈敦促日方纠正错误决定，撤销核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式处置核污染水，接受严格国际监督。中方将采取一切必要措施，维护海洋环境，维护食品安全和公众健康。”

北京上个月禁止从包括福岛县在内的日本十个部门进口食品，并正在对来自该国其他地区的食品进行辐射测试。

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02:12 2023 年 1 月 20 日资料照片 福岛第一核电站的核处理废水储罐 AFP - PHILIP FONG

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