【视频】金砖国家峰会：制衡七国集团的力量？

金砖国家峰会

金砖国家峰会周二在南非开幕，会议议程包括扩大新兴国家集团、吸收新成员，以及扩大其在全球范围内的政治和经济影响力。和法广同属法国世界媒体集团的法国电视24台采访了巴黎第九大学地缘政治学教授伊夫·杜特里奥 (Yves Doutriaux)，他对此进行了解释。

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金砖国家峰会：制衡七国集团的力量？ 07:59 約翰內斯堡的桑頓中心正在舉行第 15 屆金磚國家首腦會議，會議於 8 月 22 日星期二開幕。 AFP - GIANLUIGI GUERCIA

法国电视24台：我们和嘉宾伊夫·杜特里奥一起进一步了解一下。 您好，感谢你接受法国电视24台的采访。你曾是法国外交部的前副发言人，目前在巴黎第九大学任教。 十年来，金砖国家每年都举行峰会。 随着时间的推移，他们是否已经成为制衡七国集团的力量？

伊夫·杜特里奥：是有点这样的想法。 矛盾之处在于，金砖国家的概念，即巴西、俄罗斯、印度、中国加上后来的南非合并为金砖五国，这一概念来自高盛集团及其首席经济学家在2000年代初给投资者的建议。 如果想赚钱，就投资给这些新兴经济体。 但这只是十年后的事了。 所以在2009年，金砖国家领导人第一次召开峰会，随后又在2011年召开峰会。 因此，这些国家的领导人显然都有一个想法，那就是建立一种制衡七国集团的组织，特别是要挑战二战后在布雷顿森林建立的体系，这一体系的建立是美国和西方发达国家所希望的，在冷战结束后迎来了长足发展。 新兴国家想在经济和金融层面上建立一种制衡力量。 这就是创建一家银行的初衷。 事实上，2015、2016年，新开发银行成立，注资1000亿美元，金砖国家确实是其中一部分。 领导人希望情调各国平等。 每个国家在金砖五国和这个银行中都有同样的发言权。要知道在国际货币基金组织或世界银行中，各国的分量取决于自己国家在资本种的参与度。 今天，在国际货币基金组织中美国的份额很少但仍拥有一票否决的权。 而这就是金砖国家的争议所在。 但这也已成为一种政治抗议。 无疑这是最近发生的。 这就是为什么我们说要试图让世界去西方化。 当然，在实际操作中，有中国，也有俄罗斯。 即使普京总统因受到国际刑事法院的起诉而缺席本次峰会。 此外，这为国际刑事法院树立了榜样，也展示出金砖国家在某种程度上的异质性，因为南非是个民主国家、是个法制国家，是国际刑事法院规约的签署国，这也让普京明白他最好不要来，否则他可能会因国际刑事法院的逮捕令而被捕。 正如所看到的，中国、俄罗斯、印度都不是《国际刑事法院规约》的签署国。

法国电视24台：尽管如此，乌克兰战争是金砖国家不结盟的一个很好的例子吗？ 除了巴西，没有一个金砖国家谴责俄罗斯的入侵。在这个俱乐部中有一种“亲俄派”。

伊夫·杜特里奥：我认为，如果可以这么说的话，最重要的是希望不要继续卷入西方国家主导的战争中。 他们认为乌克兰事件是西方国家之间的问题。 他们认为自己与此事无关。不过，巴西对此表示了谴责。 但南非和其他非洲或中东国家一样，既不想加入制裁，也不想谴责俄罗斯的入侵，事实上，南非在联合国也投了弃权票。 但尽管如此，我并不认为他们都一致寻求与西方国家保持距离。 以印度为例，它是美国的战略伙伴。 这事为什么呢？ 因为印度与中国存在战略竞争关系。 因此，印度与日本和澳大利亚组成了名为名为四国的集团，且刚刚得到加强。 所以你看，这种反西方金砖国家的概念有点不稳定，因为金砖国家的一些成员并不一定认同中俄的这种观点。

法国电视24台：金砖集团可能不稳定，但吸引了越来越多的国家。 大约有十来个国家正式申请加入，其中包括阿尔及利亚，听到的有很多，还有沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、伊朗、委内瑞拉、尼日利亚。 你如何解释这种踊跃呢？

伊夫·杜特里奥：就我个人而言，我相信你提到的许多国家，且不只是这些国家，都在抱怨美国，特别是美元的分量过重。 回到我之前提到的国际货币基金组织的货币问题上，人们希望世界稍微去美元化一点。而中国显然希望推广人民币。 但他们仍需要就哪种货币达成一致。 但我还是要向你们指出，去美元化在某种程度上也是建立欧元的想法。 当雅克·德洛尔（Jacques Delors）和欧盟创建欧元时，也是为了有另一种世界储备货币，而欧元正在崛起。 此外，所有这些金砖国家都利用欧元制衡美元。 我们法国有时就是美元世界化的受害者。 法国巴黎国家银行就是这样受到了美国域外制裁的严厉制裁，它 因为在一个受到美国经济制裁的国家使用了美元，没有使用欧元而向美国司法部支付100亿美元的罚款。 你看，在某种程度上，欧洲也从多极化中受益。 此外，你甚至可能已经注意到，马克龙总统曾一度有意接受金砖国家成员的提议成为观察员，甚至受邀去约翰内斯堡担任观察员。 为什么不呢？ 有可能成为这家新开发银行的一部分。 即使中国和俄罗斯将金砖集团变作反西方的工具，还可以采取更加平衡的观点，指出为什么不让南方国家一起加入呢？ 这些国家大多和西方国家同属一个集团——二十国集团（G20），而中国目前是二十国集团的主席国。

法国电视24台：最后一个问题，关于绿色货币——主导世界贸易的美元是如何产生的？刚才谈到了欧元，金砖国家之间的单一货币，这是一个挑战、还是有可能？

伊夫·杜特里奥：对我来说这似乎很复杂，但为什么不呢？ 甚至有人说要建立金砖国家的加密货币。 现在我们真的要谈及的是一些高度技术性的问题了，我不确定各国元首和政府首脑能否真正讨论这个问题。 事实上，金砖五国需要进一步完善构建自身结构，或许可以通过这个新开发银行，召集技术人员，即各国财长来讨论这种可能性。 但这还在讨论中。 但我不认为它可以立即具体地实施。 但可以肯定的是，我们可以朝着美元在国际贸易中的作用下降、减少的方面前进。 此外，中国和俄罗斯现在决定主要用人民币而不是美元、甚至不是欧元来进行贸易结算。 因此，美元在全球储备中的比例将会降低。 坦白说，从法国的角度来看，这并不一定是个坏消息。

法国电视24台：非常感谢杜特里奥先生在法国电视 24台为我们释疑解惑。

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