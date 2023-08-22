金砖国家峰会：如何摆脱美元特权？

金砖国家/货币

由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的五个新兴经济体国家组成的金砖国家第十五届峰会 8 月 22 日在南非约翰内斯堡开幕。在会议谈论的焦点议题中，除了俄乌战争以及金砖集团是否扩大之外，最引发外界关注的就是金砖国家共同货币问题。

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设立一种欧元的共同货币，这是金砖国家设想已久的计划，未能亲自出席峰会的俄罗斯总统普京是此一计划的积极推动者，尤其是在俄罗斯因入侵乌克兰而遭到西方制裁之后。

设立共同货币的主要目的就是要摆脱美元，剥夺美国地缘政治影响力的主要杠杆之一。然而，虽然美元在国际贸易中的地位不断下降，但它占全球外汇储备的比例却不低于 58%，因此短期内没有美元是很难做到的。

而建立一种类似欧元的金砖国家的单一货币，这需要协调五国不同的货币体系。并且设立一个共同的中央银行和统一市场规则等等。经济学家们一致认为，这在现阶段是不切实际的。虽然金砖国家的GDP总产值从今年四月起就超过了G7工业国的GDP产值的总和。

目前行之有效的是 绕过美元直接采用中国的人民币或者印度的卢比做贸易，俄罗斯，沙特阿拉伯等国已经接受直接用人民币交易。

中国的人民币是否已经有可能取代美元？对此，国际货币基金组织研究所前所长莱斯利·利普希茨近撰文指出，长期以来，中国、俄罗斯和一些新兴市场国家一直对美元的“过度特权”感到不满，这些国家反对美元在国际贸易和官方储备中扮演的世界货币的角色，以及美国国债作为全球安全资产的地位。美元的“过度特权”以及世界其他地区对美元的需求，为美国为其巨额经常账户赤字和预算赤字融资提供了便利。作为一项外交政策工具，美国把美元“武器化”加剧了这些国家和其他一些国家的不满情绪。 有人可能会认为，中国在全球贸易中扮演的角色会让人民币对美元构成威胁，但除非其他国家能够获得人民币用于持有以及在贸易中使用，否则人民币无法扮演美元的角色。

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