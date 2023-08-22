金砖峰会在南非开幕 寻求扩大影响力

15届金砖峰会

金砖国家峰会于8月22日周二在南非开幕，议程包括该集团的扩大，吸收新成员，及扩大其在全球的政治和经济影响力。习近平在南非媒体发文表示要推动金砖合作机制“在全球治理中发挥更大作用”。

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第十五届金砖国家峰会今天周二格林尼治时间12:00在约翰内斯堡开幕，会议将在周四结束。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）迎来金砖集团的其他4个成员：巴西、俄罗斯、印度和中国的领导人。

巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和中国国家主席习近平已于周一抵达南非经济首都。印度总理莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫定于今天上午抵达。

因在乌克兰犯下战争罪而被国际刑事法院（ICC）通缉逮捕的俄罗斯总统普京将通过视频参加会议。

法新社说，第15届金砖峰会召开之际，国际舞台上的分歧因俄罗斯入侵乌克兰而加剧。

自俄罗斯侵乌克兰战争以来，南非、中国和印度一直没有谴责莫斯科，巴西也拒绝与西方国家一道向乌克兰提供武器，或对俄罗斯实施制裁。

南非总统拉马福萨周日强力重申了他的"不结盟"政策，称南非"不会允许自己卷入世界大国之间的竞争"。

中国国家主席习近平周一在南非媒体发表的署名文章中说，该集团的领导人将敦促国际社会 "推动金砖合作机制在全球治理中发挥更大作用"。

金砖集团占全球人口42% 产能占世界四分之一，其成员国的共同点是要求建立更具包容性的全球政治和经济平衡，尤其是相对于美国和欧盟而言。该集团正在寻求扩大其影响力，并在考虑扩展。

约有 40 个国家已申请加入或表示有兴趣加入该集团。伊朗、阿根廷、孟加拉国和沙特阿拉伯都是申请国。

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