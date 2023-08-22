8名乌飞行员开始在丹麦接受F-16培训 五角大楼：可在美国本土开展训练工作

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丹麦军方近日宣布，作为向乌克兰捐赠战机承诺的一部分，丹麦已开始培训8名乌克兰飞行员操作F-16战斗机。此外，美国国防部发言人帕特·莱德(Pat Ryder)8月22日向媒体表示，如果需要，美方准备支持在美国本土对乌克兰飞行员进行F-16战机的培训工作。

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丹麦和荷兰20日承诺向乌克兰捐赠F-16战斗机，满足了乌方长期以来的愿望。乌方称这将有助于加强空防，帮助乌军反击俄罗斯的入侵。丹麦国防军司令部在一份声明中说，乌克兰飞行员、技术和支持人员现已抵达丹麦南部的斯克里德斯特鲁普军事空军基地，未来几个月他们将在那里接受飞行、维修和维护F-16战斗机的基本技能和先决条件培训。

今年7月，11个国家同意组成一个“国际联盟”，以确保目前由丹麦国防军人员领导的培训工作。除丹麦外，还有荷兰、比利时、加拿大、卢森堡、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典和英国承诺参与。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示，希腊也将参加对乌方飞行员的F-16培训工作。

丹麦将向乌克兰提供19架F-16，并将在新年前后交付首批6架战机。荷兰拥有42架F-16战斗机，但尚未正式确认将向乌克兰提供多少架战机。据悉，丹麦目前拥有43架F-16战斗机，出于安全考虑，该国军方不透露其中有多少架正在使用。

华盛顿方面，五角大楼发言人帕特·莱德周二告诉记者称，“如果欧洲的训练能力达到（上限），我们准备支持美国本土的培训工作。我现在没有任何具体的信息可以提供，但可以肯定的是，如果决定这样做，我们将继续前进，我们一定会向你们提供这方面的最新信息。”

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