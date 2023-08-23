一架私人飞机在俄坠毁无人生还，普里戈任在乘客名单中

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据俄新社周三援引俄联邦紧急情况部报告，一架载有10人的巴航莱格赛私人飞机在俄罗斯特维尔州坠毁。该部门强调，“机上共有10人，其中包括3名机组成员。根据初步信息，机上人员全部遇难”。据了解，这架飞机当时是从莫斯科飞往圣彼得堡。目前救援人员正在搜寻坠毁现场。俄联邦航空运输局则报告称，乘客名单中包括瓦格纳集团负责人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)的姓名。该部门还强调，他们已对坠机事件展开调查。

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特维尔州州长鲁登亚（Igor Rudenya）在飞机失事后控制了局势。据该州政府称，执法人员和紧急情况部正在现场。他们正在确定事件的详细情况，以及具体的死亡人数。随后，一名紧急服务代表告诉俄新社，在坠机现场发现了8具尸体。搜救工作仍在继续。

据俄联邦航空运输局报告，在特维尔州坠毁的私人飞机属于MNT-Aero公司，该公司专门从事商业运输。俄联邦航空运输局专门成立的委员会正在对此进行调查。飞机失事后，调查委员会就违反交通安全规则和航空运输运营立案，调查组前往事发现场。

在莫斯科西北部特维尔州据称是坠机地点拍摄的飞机发动机残骸视频与普里戈任注册的飞机相吻合。在视频中，可以看到仍在燃烧的发动机残骸上的注册号后四位数字——2795。普里戈任的飞机注册号为：RA-02795。

对坠机碎片进行的补充分析与过去的飞机照片进行的对比也显示，发动机的明显特征，包括其颜色，与飞机相符。俄新社发布的视频显示，一架与巴航莱格赛600私人飞机大小和形状相符的飞机几乎是垂直从空中坠落。根据飞行数据，这架飞机在达到约26000英尺的高度后停止了信息传输。

在这一阶段，搜救人员和专家们还必须找到机载客观控制设备，以便随后对“黑匣子”记录进行解码和分析。俄联邦侦查委员会称，在坠机事件发生后，该部门已启动“刑事案件”调查。

俄联邦侦查委员会称，此案依据的是《俄罗斯联邦刑法典》第263条，涉及违反交通安全和航空运输操作规则。该委员会补充说，一个调查小组正在赶往现场，“将指定所有必要的法医检查，开展一系列调查行动，以确定坠机原因”。

网络上流传的疑似坠机视频中看到的飞机与巴航莱格赛600私人飞机很相似，与普里戈任注册的飞机相吻合。它的涂装是深色的，两个近似方形的椭圆发动机位于机尾附近靠后的位置。从视频中可以看到，飞机是整体坠落的，没有迹象表明机身发生了灾难性的爆炸。然而，随着飞机的扭曲下落，似乎只有一个机翼还连着机身。很明显，飞机在坠落过程中失去了控制。

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