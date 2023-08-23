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中国男骑水上摩托跨海潜入韩国被捕 据报曾因骂习近平获刑
一名中国人最近骑着一艘水上摩托挺“跨海”潜入韩国被捕。据自由亚洲报道，此人因穿印有讽刺中国国家主席习近平的T恤被判刑1年半，期间遭受酷刑，出狱后被禁出境。
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据韩联社引述韩国仁川海警署8月20日的消息说，韩国警方当天逮捕了这名进入韩国的中国人A某。
韩联社说，该中国人涉嫌于8月16日下午骑水上摩托从仁川近海偷渡韩国，共在海上行驶大约300公里，来到仁川近海。他没有同乘人员或帮手。
该消息透露，这名中国人携带救生衣、望远镜、指南针、头盔等物品，从山东省骑着1800cc排量的水上摩托出发。除了将水上摩托加满油，还用绳子将五个25升的汽油桶绑定在摩托艇上，途中不断加注燃料，
据自由亚洲8月22日介绍：这名中国人名叫权平，现年35岁，吉林延边朝鲜族，2012年毕业于美国爱荷华州立大学。归国后，他批评中国当局的审查制度，并支持中国大陆的人权活动；709大抓事件爆发后，他公开声援中国人权律师。
在2016年9月30日，他因身穿印有“习包子大撒币，和习特勒”的T恤上街抗议而被捕，被判刑1年半，期间遭受酷刑，出狱后被禁出境。
权平2012年毕业于美国爱荷华州立大学，后回到中国。权平批评中国当局的审查制度，并支持中国大陆的人权活动；709大抓事件爆发后，他公开声援中国人权律师。
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