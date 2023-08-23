习近平在南非疲态尽显 步履蹒跚 缺席金砖论坛 哪里不对劲？

南非/习近平

习近平赴南非参加金砖5国峰会，从画面可见他面部疲态尽显，不断眨眼，且缺席重要会议，改由商务部长王文涛代表发言，受到外界的关注。

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据台湾《自由时报》8月23日综合报道，金砖五国（BRICS）22日至27日在南非约翰尼斯堡举行年度峰会，中国国家主席习近平21日启程，22日却意外地缺席金砖国家领导人共同参加的论坛，改由商务部长王文涛代表发言，对此中国官方没有解释原因，引起外界臆测，多名中国问题专家认为不寻常。

据中共官媒新华社报导，习近平于本周一晚上抵达南非，周二会见该国总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa），拉马福萨向习授予南非勋章，并且共同签署包括一带一路等多项双边合作文件。

《美国之音》报导，习近平原定周二也出席金砖峰会的工商论坛发表谈话，却意外没现身，而是由中国商务部长王文涛代替宣读发言。习近平透过王文涛，不点名地批评美国总统拜登，将世界分为民主与威权两阵营。

报导提到，针对习近平缺席论坛，中国官方尚未有任何解释，中国官媒在报导时也没有提及王文涛代替习讲话。中国外交部发言人华春莹在社群媒体贴出会场的照片中，没有习近平的身影，但发文却称“习近平主席在2023年金砖工商论坛闭幕仪式上发表了讲话”。

对此，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）研究员贺博然认为“这非常奇怪”，华春莹说习近平发表了讲话，但习却缺席会议，且照片是从很后面拍的，也没有习近平在里面。

美国德国马歇尔基金会印太项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）也说，“习近平没能出现在金砖工商论坛，是否有什么不对劲？”美国国家亚洲研究局高级研究员娜德基·罗兰（Nadège Rolland ）表示“新热搜话题#习近平在哪里”。中国问题专家利明璋（Bill Bishop）说“看起来不对劲”。

《南华早报》引述墨西哥前驻中大使瓜哈多（Jorge Guajardo）的发文，称习近平突然缺席，特别是在多边论坛上中国很少缺席，这确实具有新闻价值，如果属实，那肯定有什么不对劲的地方。

《自由时报》还以“习近平赴南非画面曝步履蹒跚多次闭目养神”为题报道说，中国国家主席习近平意外缺席金砖国家领导人共同参加的论坛，有外媒PO出习近平在当地的画面，中国民运人士王丹看到影片后直言“习近平的身体，应当是出了问题。”

《自由亚洲粤语RFA Cantonese》在脸书PO出一段影片，影片一开始习近平从登机门出来，向着底下的媒体与官员挥手致意，但相比其他国家领导人，央视新闻台却少了下楼梯的镜头，而在会谈过程中习近平面露疲态，不断眨眼，甚至在某些场合看起来快睡着了，王丹在脸书PO文指出“习近平的身体，应当是出了问题。”

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