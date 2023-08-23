习近平推金砖集团扩大，示威者喊停北京在非洲建设项目

金砖/中国/非洲

习近平推动金砖集团扩大，并试图让金砖集团合作机制在全球发挥更大作用之际，法新社说，金砖峰会会场外，有示威者打着“人民先于利润”的标语，喊停北京在非洲的投资的建设项目。

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法新社说，由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非（BRICS）组成的金砖集团在约翰内斯堡举行的峰会，周三8月23日将进入热烈讨论阶段，重点讨论该集团的扩大问题。此刻该集团正试图扩大其在全球的影响力。

中国在周二的开幕式上已明确重申其支持金砖集团扩大的立场。中国商务部长王文涛临时代替习近平的发言表示，中国政府希望"推进向新成员开放的问题"。

习近平在抵达南非前夕，在南非媒体发表的署名文章中表示，要"推动金砖合作机制在全球治理中发挥更大作用"。

不过，据法新社发自约翰内斯堡的电稿说，今天上午，大约350 名反华示威者在金砖峰会的会议中心附近，挥舞着"人民先于利润"的标语牌，要求停止北京在非洲投资的建设项目。

作为金砖集团最强大的经济体，北京希望发展自己的影响力，而由总理莫迪（Narendra Modi）代表出席这次金砖峰会的新德里，则对其地区竞争对手北京的意图保持警惕。

目前大约有20个国家已申请加入金砖集团，同样多的国家已表示希望加入。古巴、尼日利亚和伊朗也是候选国。

巴西总统卢拉周二表示支持阿根廷加入金砖集团，此刻阿根廷正处于前所未有的通货膨胀之中，并且正在努力偿还欠国际货币基金组织的440 亿美元债务。

卢拉批评国际援资者提供的"窒息性"贷款，并承诺要使金砖集团有能力以不同于国际货币基金的"其他标准"向各国提供贷款。

金砖国家领导人将讨论的其他议题还包括，占世界贸易18%的该集团如何摆脱美元的束缚。成员国提倡在贸易中使用本国货币。

普京借机再次谴责了美国的"非法制裁和非法冻结资产"，并说，金砖成员国之间"用本币进行贸易过渡"的问题已列入议程。这位因在乌克兰犯下战争罪而被国际社会通缉的俄罗斯国家元首在峰会上发表了视频讲话。俄罗斯外长拉夫罗夫代表俄罗斯出席了峰会。

在俄罗斯入侵乌克兰加剧国际分歧之际，金砖五国在峰会上一致重申其不结盟立场并主张建立一个多极世界。

而作为一个由相互地理位置遥远、经济发展不平衡的国家组成的金砖联盟，其成员国的共同愿望是展示自己在世界上的地位，尤其是相较于美国和欧盟的影响力。巴西总统卢拉表示他希望"与欧盟和美国平起平坐"。

本周二，美国表示，它并不认为金砖国际是未来的"地缘政治对手"，它打算保持与巴西、印度和南非的"稳固关系"。

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