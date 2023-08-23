俄政府证实普里戈任和乌特金均是坠机乘客 亲瓦格纳电报频道证实普里戈任已死

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据俄新社报导，俄联邦航空运输局现已公布周三稍早在俄罗斯特维尔州坠毁的私人飞机的完整乘员名单，包括7名乘客及3名机组人员。在乘客名单中，瓦格纳首领普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)和该组织知名指挥官乌特金（Dmitry Utkin）的姓名赫然在列。此外，瓦格纳集团相关“电报”频道“灰色地带”（Grey Zone）发布消息称，“瓦格纳集团的领导人、俄罗斯英雄、祖国真正的爱国者叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任因叛国者的行动而被杀害”。

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俄联邦航空运输局公布的3名机组人员中包括机长、副驾驶和乘务员。7名乘客名单中普里戈任和乌特金的姓名赫然在列。“灰色地带”频道在发布称普里戈任已死的帖文中写道，“但即使在地狱，他也是最棒的！俄罗斯的荣耀”。

俄联邦航空运输局强调，这次飞行是在按规定方式颁发的空域使用许可证的基础上进行的。稍早前，一名紧急服务代表告诉俄新社，在坠机现场发现了8具尸体。搜救工作仍在继续。路透社无法证实坠机发生时普里戈任在飞机上，或他已死亡的消息。

俄联邦航空运输局报告说，据运营失事的巴航莱格赛私人飞机的航空公司称，除普里戈任外，机上还有以下乘客：

谢尔盖·普罗普鲁什金（Sergey Propustin）

叶夫根尼·马卡良（Evgeniy Makaryan）

亚历山大·托特明（Aleksandr Totmin）

瓦列里·切卡洛夫（Valery Chekalov）：普里戈任的高级助手，被美国财政部指认“为普里戈任或代表普里戈任行事，并为向俄罗斯联邦运送弹药提供便利”。

德米特里·乌特金（Dmitriy Utkin）：自瓦格纳成立之初就是普里戈任的亲信副手。

尼古拉·马图谢夫（Nikolay Matuseev）

根据航班追踪网站Flightradar24的数据显示，这架巴航莱格赛600私人飞机(编号 RA-02795）正是普里戈任经常用来在俄罗斯各地和非洲旅行的飞机。最近，这架飞机曾飞往白俄罗斯。这架飞机最后一次播报位置时，正在特维尔州附近28000英尺的高空飞行，地面速度为513节。

该航线似乎是飞机飞往圣彼得堡的正常航线，这架私人飞机最后一次飞行是在7月6日。FlightRadar24网站称，其数据显示飞机在28000英尺高度平飞，并有一些轻微的高度变化。最后一分钟的可用数据显示，飞机在不稳定地爬升和下降，一度爬升到30000英尺以上。

然后，在当地时间下午6点19分，数据显示飞机的下降速度达到了惊人的每分钟8000英尺，随后高度数据传输停止。FlightRadar24网站的一篇博文写道，“尽管飞机没有传输位置信息，但高度、速度、垂直速率和自动驾驶仪设置等其他数据还是被广播了出来”。“正是这些数据让我们对飞行的最后时刻有了一些了解”。

美国有线电视新闻网（CNN）对两段视频的分析显示，坠机地点位于俄罗斯西部特维尔州库津基诺村（Kuzhenkino）附近。CNN此前报导称，有人看到飞机在该村庄附近从空中坠落。

据英国《金融时报》报导，与俄罗斯安全部门有联系的社交媒体发布的坠机及其后果的视频显示，飞机从空中迅速下降，伴随着类似防空防御发射的烟雾，然后以火球坠落到地面。

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