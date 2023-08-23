印度"月神3号"成功降落月球南极

印度/登月

印度在今天8月23日周三，成功让一艘宇宙飞船降落在月球南极，从此跻身太空大国专属俱乐部，这是总理莫迪的"历史性的一天"，在这之前几天，俄罗斯的一次登月任务失败了。

从印度空间研究组织网站直播画面截图显示"月神-3 号"（Chandrayaan-3）飞船在月球南极成功着陆前几秒钟。

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印度"月神3号"（Chandrayaan-3）于格林尼治标准时间12:34在月球南极附近首次登月。这是印度的快速发展太空登月计划的首次成功。4年前，印度的登月器在抵达月球前不久与地面团队失去了联系。

法新社说，在印度之前，只有美国、前苏联和中国成功实现了可控登月。

而自称是苏联继承者的俄罗斯进行一次新的登月尝试刚刚失败，其"月球-25"号探测器在同一地区坠毁。

印度总理莫迪（Narendra Modi）在社交网络推特上写道：“这是印度航天领域历史性的一天”。

在约翰内斯堡举行的新兴国家金砖峰会期间，印度总理莫迪面带微笑，挥舞着印度国旗。

克里姆林宫的一份新闻稿称，俄罗斯总统普京向莫迪表示了祝贺，并称这"证明了印度取得的令人印象深刻的进步"。

俄罗斯航天局早些时候也向其"印度同事"表示了祝贺。

美国通过国家安全顾问杰克-沙利文（Jake Sullivan）对印度"历史性的登"表示致敬。

由印度空间研究组织设计的"月神-3"号包括一个名为"维克拉姆"（梵文"勇气"）的着月舱和一个名为"普拉甘"（梵文"智慧"）的移动机器人，这个机器人的任务是探索月球表面。

印度登月火箭是在六周前发射的，与美国20世纪60年代和70 年代的阿波罗载人登月仅用几天就到达月球相比，这次登月任务的速度较慢。

印度火箭的威力远不如美国登月计划中使用的土星五号火箭。它必须绕地球运行五六个椭圆轨道以获得速度，然后才能进入月球轨道绕行持续一个月。

维克拉姆着月舱在上周脱离推进舱，它自8月5日进入月球轨道以来，一直在传输月球表面的图像。

现在，一个太阳能漫游车将对月球表面进行为期两周的探索和数据传输。

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