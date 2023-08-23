德国外长谈中国：“希望原则不管用“

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德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）呼吁澳大利亚加强与德国和欧盟的合作，被视为是贝尔伯克对华政策的一部分。对金砖国家欲摆脱西方的统治，贝尔伯克感到愤怒。

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德国编辑部网络表示，德国外长贝尔伯克发表讲话，呼吁澳大利亚与德国进行更密切的合作。由于德国政府飞机发生故障，她未能按计划访问澳大利亚。现在她通过网络发表了原本计划好的演讲。讲话内容确实不容往后推延。鉴于中国的政策日益咄咄逼人，德国必须要求伙伴相互靠近。贝尔伯克说，当前，“系统性竞争日益加剧的世界正在出现。一些专制政权，不仅利用军事力量，还利用经济影响力，试图扭曲国际秩序，扩大其势力范围。”许多国家将更多地转向中国。有鉴于此，德国和欧洲希望赢得那些决定更密切合作的伙伴，因为双方都会从中受益。

德国《时代》周报表示，贝尔伯克呼吁澳大利亚加强和德国与欧盟的合作。这是贝尔伯克中国政策的一部分。

《焦点》周刊突出了贝尔伯克就中国说的一句话：“希望原则不管用”。该刊表示，贝尔伯克的外交政策有五大重点。贝尔伯克在接受采访时，做了阐述：一是要将价值和利益融合到一起，二是要重新平衡和中国的交易。对她来说，没有中国，世界危机是无法克服的。她不相信美国的脱钩理念。“如果我们想控制气候危机，没有中国是无法解决的。”

贝尔伯克了解中国经济的重要性，“我们不能也不想一夜之间切断这种关系”。但“希望原则不管用。” “当中国不遵守国际规则时，我们必须保护自己。在我们脆弱的地方，我们必须减少依赖，否则就不可能进行合作。”第三是支持乌克兰的自由战争。第四是限制移民来欧洲。第五是通过文化政策为国际相互理解做出贡献。贝尔伯克现在为其外交政策提供了一个结构。

《柏林日报》报道说，金砖国家不想受到西方的统治。贝尔伯克为此感到愤怒。金砖国家正在讨论乌克兰和平问题以及美元替代方案。但德国绿党籍外长贝尔伯克对新兴国家的会议没有多少热情。贝尔伯克周二在柏林表示，如果金砖国际内部与普京密切合作，那是没用的。“普京同时在真正意义上轰炸粮食协议，巴西和南非等国家受到损失。“让贝尔伯克头疼的可能是许多国家已申请加入金砖国家共同体。专家表示，如果沙特阿拉伯入盟，金砖国家的经济意义会更为重大。

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