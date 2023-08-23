欧洲投资银行行长忧心西方可能失去南方国家信任

南非/金砖峰会

由中国、俄罗斯、印度、巴西和南非五国组成的金砖国家在南非约翰内斯堡举行峰会之际，欧洲投资银行行长霍耶尔（Werner Hoyer）针对不少发展中国家对金砖国家表现出的热情表示，西方如果没有更显著的作为，他们有可能失去南方国家的信任。

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的确，如何吸纳新成员壮大声势，提升在国际舞台的影响力是本届金砖峰会的重要议题。而金砖国家影响力扩大也引起西方国家关注。

2022年2月底爆发的俄乌战争使得已经面对中美全面竞争的国际关系进一步分裂，南北对立更加深化。而此时，金砖五国对发展中国家的吸引力正逐步提升。

本届峰会之际，古巴、尼日利亚、印度等近四十个亚非拉国家都要求加入或者有意加入该集团。这届南非峰会可能也是金砖国家有首脑定期会晤以来，声势最大的一次会议活动：近五十个“金砖友邦”国家元首应邀出席峰会，联合国秘书长古特雷斯也应邀与会。

23日，欧洲投资银行行长霍耶尔就此表示，越来越多的发展中国家，尤其是非洲的发展中国家，转向中国和其它新兴经济体寻求支持，而不是转向传统的西方机构，这种趋势令人担忧。

他补充解释指出，发展中国家对金砖国家扩大以及对金砖国家新开发银行表现出热情，原因之一就是他们感觉在债务、能源，气候暖化等议题，或新冠疫情期间，被西方国家抛弃了。他表示，联大最后一次就俄乌战争议题表决结果已经明确显示，西方国家可能失去南方国家的信任，除非西方国家做出更显著的努力。

欧洲投资银行由欧盟27个成员国组成，是全球最大多边发展银行之一，每年向发展中国家投资达100亿欧元。

霍耶尔认为，下个月，由联合国组织的可持续发展峰会将是西方机构展示他们有决心也有能力支持最贫穷国家的好机会。

在此之前，美国总统国安顾问沙利文22日也在华盛顿传达总统拜登的主张。拜登希望在9月初在印度举行的20国集团峰会上，推动强化国际货币基金组织以及世界银行的金融支持能力。沙利文表示，这些并不是西方金融机构，而是与缺乏透明度又有多种限制的中国模式不同的另一种资助发展的模式。

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