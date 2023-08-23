瓦格纳叛乱后续：“世界末日将军”苏罗维金上将被解职

俄军/瓦格纳

瓦格纳兵变失败两个月后，与瓦格纳老板普里戈津关系密切的苏罗维金上将据报被免职。普里戈津本人则在非洲现身。

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法新社8月23日周三引述多家媒体报道，曾负责进攻乌克兰的俄罗斯将军谢尔盖-苏罗维金（Sergei Surovikin）在瓦格纳叛乱两个月后被解除了航空航天部队总司令的职务。他被认为与瓦格纳关系密切。

据俄罗斯国家通讯社（Ria Novosti） 周三援引熟悉军队内情的消息来源称，"陆军上将谢尔盖-苏罗维金已被解职"。

据俄罗斯卫星通讯社报道，现年56岁的苏罗维金的职务已被维克托-阿夫扎罗夫（Viktor Afzalov）将军接替。

克里姆林宫和俄罗斯国防部都没有立即发布任何公告，而军队内部的变动往往在暗中进行。

然而，《俄罗斯日报》(RBK)和莫斯科回声电台的前主编韦内迪克托夫（Alexei Venediktov）宣布了苏罗维金上将被解职的消息。另外，报道乌克兰战事的有影响力的军事博主瑞巴尔（Rybar）也宣布了这个消息。

苏罗维金因手段残忍而被称为“世界末日将军”，是俄罗斯军事干预乌克兰的主要指挥官之一。此前，他曾得到瓦格纳老板普里戈津和车臣领导人卡德罗夫的公开支持和赞扬。

自瓦格纳的叛乱于 6 月底结束以来，一直有关于俄罗斯军事指挥部改组的传闻，特别是关于谢尔盖-苏罗维金的传闻。

瓦格纳雇佣军集团 24 小时的叛乱震动了俄国当局，在此期间，苏罗维金呼吁兵变者“停止”，“尽快”返回军营。但这位将军被认为与瓦格纳及其领导人叶夫根尼-普里戈津关系密切。

2022年10月，苏罗维金被任命为俄军驻乌克兰部队指挥官，次年11月，他不得不下令撤出赫尔松镇和第聂伯河右岸（南岸），这对莫斯科来说是一次耻辱性的失败。他在上任仅三个月后，就被俄罗斯参谋长格拉西莫夫取代。

谢尔盖-苏罗维金作为苏联阿富汗战争和2000年代第二次车臣战争的老兵，还参加了2015年俄罗斯在叙利亚的残酷战役，这为他赢得了"叙利亚屠夫"的绰号。

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