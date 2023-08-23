瓦格纳6月兵变失败后，沙利文曾立即与俄总统外交政策顾问通话

俄罗斯/政治/美国

据《华尔街日报》周三报导，在6月底普里戈任领导的瓦格纳兵变失败后，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）立即进行了通话。

广告 继续浏览后续

透露这一消息的美国和外国官员说，沙利文与曾担任过俄驻美大使的乌沙科夫进行了交谈。其目的是传达美国与瓦格纳兵变事件无关，并将其视为俄罗斯国内事务。官员们说，这样做的目的是拉开美国与此事的距离，避免事态进一步升级。美国国家安全委员会没有就这次通话发表新闻稿。该部门拒绝发表评论。

自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，沙利文与俄方高级官员进行了有限的接触。去年，在普京表示面对他所认为对俄罗斯主权的威胁，可能会诉诸核攻击之后，沙利文曾多次致电俄罗斯，发出了美国和欧洲官员所称的强烈警告。

美国中情局局长伯恩斯（Bill Burns）与俄罗斯对外情报局局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）进行过类似的接触。美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）也与俄罗斯防长进行过类似的接触。

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）进行过有限的接触，主要是讨论在俄罗斯被扣押的美国国民问题，包括《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅