白宫：拜登已听取俄坠机事件简报，没有人应对事发感到惊讶

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就俄罗斯周三发生的坠机事件，美国国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森（Adrienne Watson）向媒体介绍称，拜登（Joe Biden）总统已听取有关该事件的简报，但没有提供更多细节。在6月底瓦格纳未遂兵变发生后，拜登7月13日在记者会上曾暗示普里戈任或有被下毒的风险。拜登当时开玩笑说，“如果我是他，我会小心我吃的东西”。

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艾德丽安·沃森于华盛顿时间周三下午向媒体表示，“我们看到了相关报道。如果得到证实，没有人会感到惊讶。乌克兰的灾难性战争导致一支私人军队向莫斯科进军，而现在，似乎又导致了这一切。”

美国中情局局长伯恩斯（Bill Burns）和国务卿布林肯（Antony Blinken）此前在谈到普里戈任的未来时都对拜登的观点表示赞同。伯恩斯指出，普京的报复行为由来已久。

伯恩斯7月20日在阿斯彭安全论坛上说，“根据我的经验，普京是报复的终极使徒。因此，如果普里戈任因此逃脱进一步的报复，我会感到惊讶。从这个意义上说，总统是对的。如果我是普里戈任，我不会解雇我的食品品尝师。”

7月21日，布林肯在出席该论坛炉边谈话活动时就瓦格纳发动的未遂兵变表示，“普里戈任直接挑战普京的权威，公开质疑普京为侵略乌克兰而提出的前提——这一事实正在上演”。他指出暂时还无法预测其结果。不过，布林肯提醒说，“如果我是普里戈任先生，我会继续非常担忧。北约奉行‘门户开放’政策，俄罗斯则奉行‘窗户开放’政策，他必须高度重视这一点。”

据俄新社援引俄联邦航空运输局报告称，坠机飞机的乘客名单中包括瓦格纳集团首领叶夫根尼·普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)的姓名。俄联邦紧急情况部报告，“机上共有10人，其中包括3名机组成员。根据初步信息，机上人员全部遇难”。

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