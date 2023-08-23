金砖峰会：习近平与普京以领导者自居

金砖国家/中国

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人在约翰内斯堡金砖国家峰会上发表讲话。请点击视频浏览与法广同属法国世界媒体集团的法国 24 频道国际资深记者Armelle Charrier一一点评金砖国家政府领导人的发言。

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France 24 : 您听到了金砖国家领导人的讲话,卢拉，莫迪，普京以及南非领导人福萨的讲话,我们听到了他们的讲话与回答，我可能遗漏了一个, 对是习近平，习近平是最后一个发表演讲。我们一起观看了他们的演讲 感觉好像是在纽约联合国安理会 而他们却确实在非洲，金砖国家试图在遵守联合国宪章的同时提供另一个选择。

Armelle Charrier：对，其中特别提到联合国宪章的是普京与习近平，这十分重要，因为我们十分清楚这两国之间的竞争，正常情况下人们会认为，主导者应该是俄罗斯总统普京 这也是普京本人的计划所在，然而俄乌战争使中国在政治上后来居上，中国主席习近平的讲话十分有意思，因为他也是以领导者自居 当然他会提到，而和平这一词语并没有出现在普京的演讲中；习近平的话含义丰富 也意味着要遵守联合国宪章，外界意识到在金砖五国中，有两国是安理会的常任理事国，这也是为何俄罗斯与中国要强调联合国的根本性以及重要性。其次，我们可以看到各国领导人强调的重点，习近平也有他的一套计划 这是共产国家的套路，他习惯于提出一些列的重点，其中当然包括已经提到的安全问题，再就是金砖国家如何扩大问题，如何扩大共同合作，尤其是在数字经济领域，各国对此问题的侧重点各不相同，习近平接受数字经济上的合作，接受共享数据但条件是必须可控，因为在一个社交网络封锁严重的国家这是十分重要的。而相比之下印度总统莫迪的观点就不尽相同，印度的财富就来自自由开发，莫迪十分重视数字创新，所以他要创造数字增值来塑造印度的未来。我们因此可以再次强调金砖集团是一个复杂的团体，金砖国家领导人确实有意图联合对抗西方，他们有意图吸取新成员加入，也确实已经有22个国家要求加入，但是金砖国家领导人相互之间十分了解以至于会互相仇恨，因为他们之间是邻国 中国与印度与俄罗斯，例如俄罗斯远东领土主权是十分复杂的，在特定的条件下他们可以共同合作，但值得观察的是他们合作的底线是什么！就目前而言似乎更加应该合作，但是总会有分裂的时候因为会有人的胃口太大。

France 24 :针对可能的分裂与分手习近平提到了和平合作，他所指的是乌克兰战争吗？他还说到缺乏稳定，我们知道中国经济问题重重......

Armelle Charrier：他提到了所有人 他确实提到和平合作意思是说他不希望战争，他应该指的是普京；但是他在提到联合国的时候也强调不应该谁语调高就追随谁，言外之意指的显然是美国，他说所有的文化都应该可以有同样的话语权，一种文化不应该压倒另一种文化，他反对文化冲突，这指的当然是美国提出的所谓的文明的冲突。有意思的是霸权文化在中国古而有之，正因为如此中国经常以此回应西方指出西方仅仅主导了几个世纪但中国已经存在数千年，中国有悠久古老的历史，中国有自己的作家，自己的语言文化，自己的科学家，有意思的是他们强调必须尊重所有的文化，因为在非洲举行的金砖峰会上中国必须显示尊重他国，必须向他们伸手而不能使他国畏惧，习近平的手中有许多钱但他的手同时也意味着操控，这会让人害怕！有意思的是，他是唯一提到人口问题的国家领导人，他提到人口对世界可能带来的威胁，当然这对非洲目前来说并不十分重要，因为非洲绝大多数国家的出身率都很高，金砖集团设有一个年轻人委员会，这应该为了向年轻一代交接。因为就拿中国来说，他知道自身的弱点就是推行了几十年的独生子女政策导致人口骤然下跌 同样这也是俄罗斯的一大弱点，俄罗斯的1450万人都集中居住在欧洲，而在东部西伯利亚人口却青黄不接，这就可以从长远的角度来审视这些问题。

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