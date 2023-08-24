乌飞行员10月起将在美国接受F-16战机培训 葡萄牙确认参与训练工作

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美国国防部发言人帕特里克·赖德（Patrick S. Ryder）周四在新闻发布会上证实，将在今年晚些时候于美国本土为乌克兰飞行员开展F-16战斗机培训。此外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）当天在基辅与葡萄牙总统德索萨（Marcelo Rebelo de Sousa）举行会谈后表示，葡方已准备好参加训练乌克兰飞行员操作F-16战机。

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据美国有线电视新闻网（CNN）报导，帕特里克·赖德向媒体介绍称，“继9月份对飞行员进行英语培训之后，F-16战机培训预计将于10月份在亚利桑那州图森市的莫里斯空军国民警卫队基地开始，由空军国民警卫队第162联队协助进行”。他补充说，“虽然目前我们还没有具体的数字来说明有多少乌克兰人将参加这次培训，但我们预计其中将包括数名飞行员和数十名维修人员。”

英语培训对于学习操作美制F-16战斗机的乌克兰飞行员来说至关重要，因为手册和仪器都是英文的。帕特里克·赖德说，语言课程将在得克萨斯州圣安东尼奥的拉克兰空军基地进行，然后转到亚利桑那州的F-16飞行训练。

美国空军国民警卫队第162联队的任务是培训F-16战机的国际合作伙伴。该联队已为来自25个不同国家的飞行员提供了驾驶F-16战斗机的培训。帕特里克·赖德指出，美方的培训工作将对欧洲已经在进行的飞行员和维修培训起到补充作用，五角大楼“将继续与丹麦和荷兰保持密切磋商”。

基辅方面，泽连斯基周四在与德索萨出席联合新闻发布会时表示，“葡萄牙是我国坦克和航空联盟的成员。今天，葡萄牙已确认愿意参加对乌克兰飞行员和工程师进行的F-16战斗机培训。”

乌葡两国总统还讨论了扩大双边防务合作的机会，包括向乌克兰提供装甲医疗车和排雷设备。泽连斯基强调葡萄牙加入关于安全保障的七国集团联合声明对乌方的重要性。他谈到，“我们期待与葡萄牙就相关双边文件开展双边合作。”

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