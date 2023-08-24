习近平会见古巴领导人 称“坚定支持其捍卫国家主权”

中国/古巴

中国国家主席习近平当地时间23日在约翰尼斯堡出席金砖国家领导人峰会期间会见了古巴总统迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）。习近平表示，将继续坚定支持古巴捍卫国家主权。

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饭新社引述中国外交部网站发布的讯息，习近平在会晤时表示，中方高度赞赏古方在涉及中国核心利益问题上始终坚定支持中方，将继续坚定支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁，并尽力为古巴经济社会发展提供支持。

据中方发布的讯息，迪亚斯-卡内尔说，古中关係目前正处于历史最高水平。迪亚斯-卡内尔还表示，“古巴人民十分钦佩习近平主席，衷心感谢中国给予古巴正义事业的理解和宝贵支持”。

据法新社，在这场会见前的2个月，华尔街日报曾在6月分报导，中国正针对在古巴建立联合军事训练设施，与古巴进行谈判，已引起华盛顿警觉，担忧中国可能藉此在距佛罗里达海岸仅100英里处驻军，进而展开情报行动。

美国国务卿布林肯当时回应，他已就此向中国领导人警告，美方对此事深为关切。

金砖国家由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，峰会于22至24日于南非约翰内斯堡举办。

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