奥朗德批评萨科齐在乌克兰问题上犯错：普京把战争当作自己的意识形态

法国/政治/乌克兰

法国前总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）连日来就俄罗斯入侵乌克兰战争所发表的争议性言论继续在政界和舆论中发酵。从他手中接过总统接力棒的另一位前总统奥朗德（François Hollande）在周四公开指出了萨科齐在乌克兰问题上所犯下的“错误”，并强调法国等友邦应继续支持乌克兰及向其提供军援。

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萨科齐在近日出版的新书中提出了一系列他认为可以结束俄乌战争的途径。他特别建议乌克兰成为一个“中立”国家，既不加入欧盟，也不加入北约，并通过公投来决定克里米亚的未来等。萨科齐还称，在克里米亚问题上“回到过去”是“虚幻的”。

奥朗德认为，萨科齐的说法存在“两个错误”。他周四在参加法国社会党的一次活动时发言说，“乌克兰在独立时已经获得了安全保障”。他强调说，尤其是俄罗斯组织的全民公决并不能保证自治。奥朗德提醒道，“我们每次都能从结果中看到这一点”。

奥朗德指出，萨科齐在乌克兰问题上犯下的第二个错误是认为可以与俄总统普京进行讨论和谈判。奥朗德评价普京说，“他把战争当作自己的意识形态。他认为战争能给他带来合法性……他需要战争、侵略和进攻”。奥朗德直言，普京的体系“建立在恐怖和黑手党体系的中心地位之上”。

奥朗德谈到，周三死于空难的瓦格纳首领普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)“付出了代价”。他在讲台上开玩笑说，“乘坐私人飞机被导弹击中的情况并不常见”。奥朗德指出，所有这些论点都表明，当下与莫斯科的谈判提案“站不住脚”。他补充说，“这将迫使乌克兰无偿割让领土”。

现任总统马克龙（Emmanuel Macron）周三在讲话中重申，“法国既不承认俄罗斯对乌克兰领土的吞并，也不承认所组织的虚假选举的结果。在战争爆发500多天后，在乌克兰人民不懈地继续为捍卫其领土和主权而战之际，我谨重申法国的全力支持”。

马克龙强调，“最重要的是，我们将继续在所有领域向你们提供帮助，以便俄罗斯结束对你们发动的侵略战争，使你们能够坚持下去、保卫自己并取得胜利。”

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