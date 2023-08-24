普里戈任坠机身亡事件 俄称针对“违反航输安全规则”展开调查

瓦格纳/普里戈金/普京

据俄罗斯航空运输机构和俄罗斯卫星通讯社称，曾在 6 月份发动叛乱的俄罗斯准军事组织普里戈任及其副手和其他 8 名乘客周三（8月23号）在莫斯科西北部的一架私人飞机坠毁中被推定死亡。

在 2023 年 8 月 21 日 ，Razgruzka_Vagnera 电报频道发布的视频截图中，瓦格纳集团军事集团头目普里戈金（Yevgeny Prigozhin）在一个未知地点对着摄像机讲话。

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克里姆林宫和俄罗斯国防部没有立即做出反应。俄罗斯通讯社证实，普里戈任（Yevgeny Prigozhin）等人乘坐的飞机正在莫斯科和圣彼得堡之间飞行时，在特维尔地区坠毁。

法新社报道无法确认其真实性的视频在多个自称与瓦格纳有关的 Telegram 频道上播放，视频显示了田野中燃烧的碎片或从天而降的装置。 俄新社援引紧急服务官员的话说，目前已在坠机现场发现了八具尸体。塔斯社则称已找到七具尸体。

俄罗斯调查委员会在一份声明中表示，已针对“违反航空运输安全规则”展开调查，指出“一组调查人员被派往现场（……）以确定事故原因。”

据 俄罗斯联邦航空署称，这架飞机属于专门从事公务航空的 MNT-Aero 公司。

据法新社摄影师，周四早些时候，在库任基诺附近，警方封锁了坠机区的入口，而人们聚集在圣彼得堡瓦格纳总部外，放置了该准军事组织的徽章、红色鲜花和蜡烛。

普京口中的“叛徒”

俄罗斯总统普京在纪念第二次世界大战库尔斯克战役 80 周年之际发表了讲话，并访问了俄罗斯西南部与乌克兰接壤的地区。他没有提及坠机事件，赞扬了乌克兰境内俄罗斯士兵的 "奉献精神 "和 "忠诚"，称赞他们 "勇敢而坚定地战斗"。

报道称，普京过去曾经称普里戈金为 "叛徒"，但没有提到他的名字。

在乌克兰，普里戈任在该国东部巴赫穆特的长期血战中表现出色，5 月在经历重大损失夺取了巴赫穆特。 也是在这场战役中，他与俄罗斯高级军事官员的冲突升级，普里戈任指责他们无能，没有为他提供足够的弹药。

普里戈任六月份突然发动又迅速放弃了一场兵变，与莫斯科签的协议规定他将前往白俄罗斯，而他的战士们可以在那里与他会合，也可以加入俄罗斯正规军或重返平民生活。

法新社称，叛乱结束后，瓦格纳的一些战士前往白俄罗斯，帮助训练该国的武装部队。 然而，出于一个从未解释过的原因，瓦格纳的上司似乎不顾自己的贱民身份，在俄罗斯来去自如，甚至在他叛乱几天后还出席了克里姆林宫的一次会议。

本周一（8月21号） 晚间，普里戈任出现在社交网络上与瓦格纳关系密切的团体流传的一段视频中，他在视频中声称来非洲是为了 "让俄罗斯在各大洲更加强大，让非洲更加自由"。

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