朝鲜承认火箭末级自爆，致军事侦察卫星发射再次失败

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据朝中社当地时间周四上午6点15分报导，国家宇宙开发局从平安北道铁山郡西海卫星发射场第二次发射携带“万里镜-1”号侦察卫星的“千里马-1型”运载火箭。朝中社报导称，新型运载火箭的第一级、第二级火箭都正常飞行，但第三级火箭飞行途中自毁爆炸系统出现差错导致发射失败。韩国联合参谋本部（联参）表示，韩军第一时间探测到朝鲜发射“航天运载器”相关情况，进行持续跟踪和监视，并研判其发射失败。

8月24日，在韩国首尔的一个火车站，乘客们正在观看播放朝鲜发射军事卫星新闻报道的电视。

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这是朝鲜自5月31日以后时隔85天再次发射军事侦察卫星。当时发射以失败告终。据共同社援引日本防卫政务官小野田纪美透露，朝鲜发射的“导弹”可能分离成数个，分离后的物体落在朝鲜半岛以西和西南的黄海、东海及菲律宾以东，均在朝鲜预告的区域外。日前，朝鲜曾通知日本海上保安厅，计划在8月24日至31日期间发射卫星。

朝中社报导称，国家宇宙开发局将尽快交代自毁爆炸系统异常启动的原因。国家宇宙开发局解释称，各级助推发动机的可靠性和系统结构没有大问题，将在彻查原因并纠正补救后，于10月进行第三次侦察卫星发射。

据韩国联参介绍，朝鲜周四凌晨3点50分许在平安北道东仓里一带向南发射所谓的“航天运载器”。韩军第一时间探测到相关情况，进行持续跟踪和监视，并研判其发射失败。

韩联社报导指，朝鲜5月31日在平安北道铁山郡东仓里利用新型卫星运载火箭“千里马-1”型航天运载器发射军事侦察卫星“万里镜-1”号，但该运载器在一级分离后二级箭体点火失败而坠落至韩国全罗北道群山市于青岛以西200多公里处海域。

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