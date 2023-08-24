乌战19个月 泽连斯基在独立日向乌克兰 "自由人民 "致敬

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周四8月24号在乌克兰独立日之际向 "自由的人民 "致敬。乌克兰已进入第 19 个战争月，战事胶着。

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泽连斯基在一份新闻稿中宣布："伟大乌克兰的伟大人民，今天庆祝一个伟大的日子：独立日！自由人民的节日。强大人民的节日。有尊严的人民的节日。平等人民的节日"。

乌克兰总统感谢了士兵、他们的家人、教职员工、医生、护士以及所有那些在俄罗斯侵略面前帮助 "保卫乌克兰 "的人。 他强调："所有在占领中幸存下来的人都很重要。"

乌克兰军队总司令瓦列里-扎卢尼在一份声明中称赞乌克兰是 "骄傲、英勇和勇敢的人民的国家"。

乌克兰军事情报局局长基里洛-布达诺夫（Kyrylo Boudanov）在这个特殊的日子通过 Telegram 表达了 "一个共同的目标：赢得胜利；一个共同的梦想：建设一个独立、和平、安全和繁荣的未来"。

乌克兰安全机构的另一位领导人、安全局局长瓦西里-马利乌克（Vassyl Maliouk）说，尽管俄罗斯在 2022 年 2 月入侵乌克兰，但乌克兰仍然 "屹立不倒"。

他在 Telegram 上坚称，独立 "不仅是我们生命和自由权利的化身，也是英雄主义和勇敢的象征"。

收复领土进展缓慢

法新社分析称，基辅自 6 月以来一直在发动艰苦的反攻，试图解放被俄罗斯占领的领土。尽管基辅希望将俄罗斯人赶出被占领的东部和南部地区，但目前仍有约 20% 的乌克兰领土仍在莫斯科的控制之下。

路透社法兰克福消息引述据德国《世界报》报道，欧盟军事委员会（EUMC）主席对乌克兰收复在与俄罗斯的战争中失去的领土的可能性表示怀疑。罗伯特-布里格（Robert Brieger）将军说："以现有资源能否恢复乌克兰的全部主权值得怀疑。“关于 6 月初开始的乌克兰反攻，罗伯特-布里格说，他对乌克兰军队突破俄罗斯防线持谨慎态度。

欧盟军事委员会是欧盟理事会内的最高军事机构。它由成员国的参谋长组成，成员国通常由其常驻军事代表作为代表。

俄罗斯导弹

据法新社报道，乌克兰中东部第聂伯罗市当地市长周四宣布，俄罗斯导弹夜间袭击造成七人受伤，多栋居民楼受损。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州州长谢尔盖-利萨克（Sergei Lyssak）在 Telegram 上说："第聂伯罗市半夜发生强烈爆炸。敌人用导弹袭击了该镇"，

导致"7 人受伤--3 男 4 女，年龄在 32 至 55 岁之间。

据州长称，多栋建筑物受损，其中包括两栋住宅楼、一家银行、一个加油站和一家酒店。Lyssak 先生补充说，目前仍在对破坏情况进行评估。

乌克兰无人机

俄罗斯周四早些时候表示，俄罗斯防空部队在布良斯克州和卡卢加州击落了三架乌克兰无人机，但没有说明袭击是否造成了人员伤亡或损失。

据同一消息来源称，第三个装置 "在莫斯科西南部的卡卢加州境内被防空部队发现并摧毁"。

俄方没有提供任何有关可能造成的损失或人员伤亡的信息。

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