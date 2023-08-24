美官员：初步情报显示普里戈仁遭到暗杀，飞机并非被导弹击落

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据《华尔街日报》周四报导，美国官员称，俄罗斯瓦格纳集团首领普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin)乘坐的私人飞机因暗杀阴谋而坠毁，但并非被地对空导弹击落。美国政府官员强调，初步评估并不完整，但其表明飞机上有炸弹爆炸或其他形式的破坏导致了发生在莫斯科西北部的坠机事件。

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俄罗斯政府表示正在调查坠机原因，但尚未作出解释。接近瓦格纳的社交媒体渠道声称，这架飞机是被俄罗斯军用防空导弹击落的。拜登政府一名高级官员表示，“我们目前没有任何信息表明，对据报道载有叶夫根尼·普里戈任的私人飞机发射了地对空导弹”。

美国国防官员说，带有红外传感器的美国卫星可以探测到导弹发射产生的热量，但飞机被击落时并未探测到任何热量。不过，美国官员还没有确定导致坠机的具体原因，也不再公开断言坠机是暗杀，尽管许多官员私下里都这么认为。

五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick S. Ryder）在周四的新闻发布会上告诉媒体称，“我不打算详谈我们如何收集信息的具体细节，我只想再说一遍，根据各种因素，我们的初步评估是，他很可能是被杀害的”。这是美国政府首次证实普里戈任的死亡消息。帕特里克·赖德没有将此次坠机描述为暗杀事件，并表示美方仍在评估这一事件。

普里戈任去世后的第二天，他的支持者纷纷涌向临时纪念碑，向这位发动了短暂未遂兵变的军阀致敬。在普里戈任的家乡圣彼得堡，人们来到这座曾经是该公司总部的建筑外，献上鲜花、蜡烛和印有瓦格纳骷髅标志的军章。

关于坠机事故及其原因，俄罗斯的官方信息很少。当局称，机上10人全部死亡，俄联邦侦查委员会对涉嫌违反航空安全规则的行为展开刑事调查。

当地媒体报导称，遇难者的尸体已被装入一家殡仪服务公司的汽车中运走。俄新社援引当地居民的话说，他们在看到飞机坠落到地面之前听到了爆炸声。俄新社表示，飞机的一部分已坠落在距主坠机地点约3.2公里的地方。

许多与瓦格纳关系密切的“电报”频道发布了一段视频，显示一名身穿瓦格纳制服的战士跪在俄罗斯南部城市新西伯利亚前瓦格纳办公室外的临时祭坛前哭泣。与瓦格纳关系密切的“电报”频道“灰色地带”写道，“我们现在都很情绪化，但我们必须保持团结，别做傻事”。

与此前普京竞争对手的死亡一样，克里姆林宫可能会在谁杀死普里戈任的问题上制造混乱。俄罗斯官方媒体已经开始提出相互矛盾的建议——从指责乌克兰到暗示普里戈任的竞争对手在他的飞机上安放了炸弹。

美国国家安全委员会前俄罗斯问题顾问、现卡内基国际和平基金会非常驻学者埃里克·格林(Eric Green)评价说，在克里姆林宫，“瓦格纳战士及其同情者将如何看待普里戈任去世的消息，可能很敏感”。因为瓦格纳在乌克兰战场上取得的进展以及普里戈任对俄正规军中的懒惰和腐败的严厉批评而成为数百万心怀不满的退伍军人和俄罗斯老百姓的英雄。

一名英国政府官员表示，虽然西方政府仍在收集有关坠机事件的信息和见解，但最有可能涉嫌谋杀的嫌疑人是俄联邦安全局（FSB），即其国内情报机构。

普里戈任曾坐拥约5万名瓦格纳战士，他们带头在乌克兰进行了长达数月的战斗，攻占了巴赫穆特，并为俄方带来了数月来最重大的胜利。普里戈任后来自己承认，瓦格纳在巴赫穆特争夺战中失去了2万名战士，其中大多数是从俄罗斯监狱招募的囚犯。六月底向莫斯科进军的瓦格纳队伍只有数千人。

据俄联邦航空运输署称，与普里戈任和瓦格纳的最高指挥官乌特金（Dmitry Utkin）一起遇难的还有瓦列里·切卡洛夫（Valery Chekalov），后者的任务是通过与该集团有关联的数十家离岸公司转移指定给瓦格纳的俄罗斯国家资金。

据美国有线电视信息网（CNN）引述三名美国官员报导，美方尚未发现导弹击落俄当局称搭载瓦格纳首领普里戈任的飞机的迹象。美国情报界仍处于评估导致这架私人飞机周三在莫斯科郊外坠毁的原因的初步阶段。另一位熟悉西方情报的消息人士赞同美方官员的说法，称没有迹象表明发射了导弹。

官员们说，美国没有看到任何信息表明这架巴航莱格赛600私人飞机是被地对空导弹或空对空导弹击中的。官员们提醒说，现在就对事故原因下结论还为时过早，但正在对多种可能性进行评估，包括机载爆炸装置导致坠机。

与此同时，熟悉情报工作的人确实认为，让飞机坠落是蓄意而为的，目的是杀死普里戈任。在6 月24日兵变发生后的几天和几周内，普京多久会试图杀死这名瓦格纳首领一直是人们热议的话题。人们大多认为这更多是一个“何时”，而不是“如果”的问题。

另据彭博社援引美国官员报导，美方初步评估表明，普里戈任在空难中丧生是一起暗杀事件，可能得到了俄总统普京的批准。美英官员表示，这架在从莫斯科飞往圣彼得堡途中坠毁的飞机可能是被机上炸弹而非地对空导弹摧毁的。

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