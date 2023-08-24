金砖国家利益各不相同

金砖国家/国际/德国

德国媒体对金砖国家峰会表示了关注。

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《法兰克福汇报》对金砖国家能共同取得多大成就表示怀疑。该报写道，中国国家主席习近平赞成扩大金砖国家的松散联盟，扩大他所说的“金砖国家大家庭“。人们可以有把握地认为，习近平打算让自己担任领导人。最晚在这一点上，这一国家集团将达到其政治可能性的极限。当然，俄罗斯已经没有多大能力来真正对抗中国的领导野心。但印度会以任何方式向“家父”习近平俯首称臣，这是不可想象的。

《ND. Der Tag》报也持类似观点。该报写道，约翰内斯堡的开幕致辞已明确显示，金砖国家的共同点很小。俄罗斯总统普京希望赢得金砖国家和其他国家对他的侵略战争的支持，但他没有成功。甚至中国也没有承诺哪怕是供应一盒油墨。中国国家主席习近平希望为中国与美国不断升级的冲突获得支持。但无论是南非还是巴西还是印度，都不想升级与美国的冲突，而是希望遏制冲突，因为他们认识到，无论是战争还是封锁，全球冲突都会让南部付出惨重代价。巴西总统卢拉关心的是以捆绑的方式来组织南半球的利益。但在北京和莫斯科身上看不到这一点。

《莱比锡人民报》认为，西方尚没必要害怕金砖国家，但也不应低估他们。谁要让人信服，就必须每天都显示，他们实际上拥有更好的体制。尽管金砖国家内部存在许多不同的利益，但参加约翰内斯堡会议的代表们有着从独裁到集权的政府风格，以及旨在打破美国在世界的霸权的政策。

德国《商报》认为，习近平意欲通过金砖国家打造抗衡西方的力量。习近平并不经常出国，但这次出席在约翰内斯堡为期三天的金砖国家峰会，对他来说很重要。习近平希望将大型新兴经济体团结在他的周围，而且不少国家都在排队要加盟。预计仅非洲就有30多位国家元首和政府首脑前来访问。南非总统周日表示，已有20多个国家正式申请加入金砖国家联盟。中国人将这个与巴西、俄罗斯、印度和南非组成的联盟视为联盟的核心，它追求的是实现一个独立于西方主导机构和美元的世界新秩序。

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