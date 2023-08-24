金砖集团扩大：伊朗、沙特等六国明年加入

金砖集团峰会/南非

第15届金砖集团（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）峰会主办国南非总统西里尔-拉马福萨（Cyril Ramaphosa）周四（8月24号）宣布，在约翰内斯堡举行峰会的金砖集团将从明年 1 月起迎来包括伊朗在内的六个新成员国。

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出伊朗外，阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国也将加入这一新兴国家集团。

拉马福萨在与目前组成该集团的五国领导人举行的联合新闻发布会上说 这些国家的 "成员资格将于 2024 年 1 月 1 日生效"，他也对 "金砖集团正在翻开新的篇章 "表示欢迎。

法新社报道，消息宣布后，德黑兰立即在 X社群（原 Twitter）上欢呼 "这是历史性的发展，也是该国外交政策的战略成功"。

埃塞俄比亚总理阿比-艾哈迈德则为这个非洲国家的 "伟大时刻 "欢呼。"他在社交网络上宣布："埃塞俄比亚愿与各方合作，建立一个包容和繁荣的世界秩序“。

阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德-本-扎耶德说他 "尊重 金砖领导人的愿景"。

中国国家主席习近平表示，此次会谈实现了 "历史性的扩展"，并预言 "金砖国家的未来将光芒四射"。

扩大该集团是今晚闭幕的第 15 次峰会的首要任务。 约有 40 个国家已申请加入或表示有兴趣加入。

根据 "五国俱乐部 "的说法，这表明新兴国家在世界舞台上的影响力越来越大， 金砖五国的GDP总量占世界四分之一，汇集了世界 42% 的人口。

据法新社分析，新成员的加入可能会改变集团的地缘政治平衡。许多争相加入的国家都是传统上不结盟的国家，如印度尼西亚和埃塞俄比亚。但也有一些国家公开敌视美国及其盟友，如伊朗和委内瑞拉。专门研究中非关系的南非研究员万 斯塔登 Cobus Van Staden 认为，"如果伊朗和沙特阿拉伯加入，显然会大大改变该集团的政治范围"。

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