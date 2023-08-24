金砖集团扩张：华盛顿淡化扩张声明

金砖国家/扩张

法新社报道，美国周四淡化金砖国家集团将扩大至11个成员国的消息，美国表示将继续与世界各地的伙伴们合作。

金砖国家集团宣布，从1月份起，将接纳六个新的成员国。

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在南非举行的金砖峰会上，包括美国的主要竞争对手俄罗斯和中国在内的金砖国家集团宣布，从1月份起，将接纳六个新的成员国加入该集团，其中包括华盛顿的另一个对手伊朗。自1979年伊斯兰革命以来，伊朗就成了华盛顿的对手。

除了伊朗，很快也将加入金砖国家集团的还有阿根廷、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯联合酋长国。金砖国家集团的现有成员国有巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

美国国务院发言人周四表示：“美国重申其信念，即各国可以自由地选择合作伙伴和要加入的团体。”

美国国务院发言人补充说：“我们将继续以双边、区域和多边的形式与我们的伙伴和盟友合作，以促进我们的共同繁荣，维护全世界的和平与安全。”

金砖国家之一的印度最近受到美国的热烈追捧，美国认为美国和印度之间存在着共同的利益。

印度下个月将在新德里主办二十国集团峰会，世界主要大国和主要的发展中国家都是二十国集团的成员。

周四，美国总统拜登的国家安全顾问沙利文在白宫与德国、英国、法国和意大利外长会面时讨论了二十国集团峰会以及对乌克兰的支持问题。

白宫在一份新闻稿中表示，西方大国希望新德里峰会取得“强劲的成果”，“展示二十国集团作为经济合作主要论坛的作用，为新兴和发展中国家采取积极和雄心勃勃的计划”。

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