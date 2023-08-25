华日：普里戈仁在人生中最后的几天还在为未来做打算

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据《华尔街日报》报导，俄罗斯瓦格纳集团首领普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin) 在人生最后的日子里一直在为未来做打算。上周五，这位军阀的私人飞机降落在中非共和国首都班吉，执行拯救瓦格纳的首批客户国之一的任务。瓦格纳已在非洲大陆部署了约5000人。

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据三名会议知情人士介绍，在班吉河畔的总统府，普里戈仁告诉中非共和国总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），6月底的未遂兵变不会阻止他为中非的商业伙伴带来新的战斗机和投资。

不久，一架瓦格纳直升机在附近降落，机上载有苏丹“快速支援部队”的五名指挥官。这是一个依靠瓦格纳向苏丹政府发动战争的准军事组织。该代表团从动荡的苏丹西部的达尔富尔省来到班吉，为普里戈任提供了一份礼物，后者则曾为他们提供了地对空导弹。这些指挥官带来的礼物是瓦格纳帮助在苏丹饱受战争蹂躏的西部地区开采的矿藏中的金条。

在撒哈拉沙漠以北，普里戈任在俄罗斯国防部的竞争对手正在向瓦格纳于利比亚的客户发出相互竞争的信息。克里姆林宫正在正式接管一个庞大的企业网络，其野心已经超出了俄罗斯总统普京的舒适区。该代表团由俄国防部副部长叶夫库罗夫 (Yunus-Bek Yevkurov) 率领。6月24日，瓦格纳占领位于顿河畔罗斯托夫的俄南部军区总部时，普里戈任公开斥责这名国防部高官，并使用俄语中非正式的“你”来称呼他。

普里戈任大约在同一时间飞回俄罗斯，在马里停留，并穿过他试图从克宫控制下挽救的附庸国领空。这位62岁的瓦格纳首领并没有意识到自己正在进行一次人生的告别之旅。

本周三，一架载有普里戈任及其副官乌特金（Dmitry Utkin）等人的巴航莱格赛600私人飞机从距离普京湖畔住所仅约64公里的空中坠落，中断了两个月来悄然进行的国际竞争，因为克里姆林宫和这位自诩为军事寡头的人都在争夺对那些瓦格纳曾派遣过雇佣军的国家的影响力。

多年来，普里戈任越来越多地过着居无定所的生活，他变换着假发来模仿留着胡须的阿拉伯军官，同时在允许他降落的机场数量不断减少的地方给他的飞机加油。

瓦格纳集团以及与其有联系的数百家空壳公司大多以雇佣兵业务而闻名，但到普里戈任生命的尽头，该公司的业务范围也扩展到了金融、建筑、供应和物流、采矿和自然资源——甚至是一个纯种马的赛马公司：Sporthorses Management。其由他的女儿波琳娜 (Polina)掌控。

西方和非洲官员表示，瓦格纳的收入来自向俄罗斯出口苏丹黄金，以及从中非向阿联酋和中国出口钻石和木材。他的死让这些企业前途未卜。克里姆林宫现在试图将以普里戈任个人权威为核心的不透明网络国有化。

普京周四首度公开谈及导致普里戈任等瓦格纳要员死亡的坠机事件。他还特别提到自己从上世纪90年底便与普里戈任相识。普京说，“他是一个命运坎坷的人，一生中犯过严重的错误，但他为自己取得了所需的成果，当我要求他为共同的事业这样做时，他也这样做了，就像在最后的几个月里”。

普京还称赞普里戈任是一位才华横溢的商人，说他不仅在俄罗斯，而且在非洲也取得了成功。普京回忆说，普里戈任在非洲从事石油、天然气以及贵金属和宝石的开采。普京表示，据他所知，普里戈任昨天才从非洲回国，并在俄罗斯会见了一些官员。

英国埃克塞特大学教授刘易斯（David Lewis）说，“与俄罗斯军方有关联的不同派别很可能会试图接管这些利润丰厚的商业合同，并建立新的代理势力”。“普里戈任特别擅长管理这些跨国网络，但他并非不可或缺”。

从马里到叙利亚，各国都开始依赖普里戈任雇佣的战士，而就在几天前，他还在为上个月夺取政权的尼日尔新军政府提供服务。

报导指，然而，由俄罗斯总参谋部军事情报总局（格鲁乌）管理的新雇佣军公司正在争相接手瓦格纳的合同。普京曾亲自告诉中非共和国总统图瓦德拉，是时候与普里戈任保持距离了。上个月，图瓦德拉在普里戈任的家乡圣彼得堡参加会议时，他没有与这位俄罗斯军阀自拍。

就他本人而言，这位尖刻的前罪犯对自己即将死亡的可能性不予以重视。普里戈任在一段未注明日期的视频中说，“我们都将下地狱”。这段视频由“灰色地带”频道于周三发布，该“电报”频道经常发布瓦格纳的官方声明。普里戈任补充说，“但在地狱里，我们将是最棒的”。

《华尔街日报》的报道是基于对十多位非洲政府、军方和情报官员、瓦格纳叛逃者、活动团体的采访，以及对加密对话和飞行数据的审查，还有该报查阅的公司组织结构图。前俄罗斯空军军官伊里索夫（Gleb Irisov）证实了普里戈任在俄罗斯和非洲之间的飞行。他与机场工作人员进行了交谈。

普里戈任的大部分交易都被数十家受到严厉制裁的空壳公司所掩盖，这些空壳公司的银行业务都在不透明的司法管辖区。当瓦格纳集团帮助俄罗斯积累影响力、在非洲煽动针对亲西方政府的抗议并规避制裁时，克里姆林宫可以脱干系。

普里戈任与外国政府达成的许多交易都是在握手的基础上进行的，除了他精心挑选的一小群瓦格纳官员之外，细节无人知晓。其中之一便是乌特金，他的纳粹纹身可以在照片中看到，他也在周三的飞机坠毁中丧生。

普里戈任手下的数千名工人、雇佣兵、流水线厨师、采矿地质学家和网络水军的员工经常领取现金工资。有时甚至从普里戈任本人手中给出的塑料袋中拿到现金。而他又经常派私人飞机向各国政府收取现金欠款。

自6月以来，克里姆林宫一直试图控制这个由模糊安排构成的阴暗网络。由普里戈任的主要竞争对手俄防长绍伊古领导的国防部一直在派遣代表团通知外国政府，今后他们将直接与俄罗斯政府做生意。兵变后，普里戈任与普京达成协议，将其在俄罗斯的部队转移到白俄罗斯寻求庇护。

但普里戈任拒绝悄然退休，他的足迹遍布中东、东欧和非洲，以维持他的商业联系。普里戈任发布了音频信息，向最近在尼日尔掌权的军政权提供雇佣兵，并发布了一段自己在马里拿着狙击步枪和绑在防弹背心上的四把弹匣的视频，发誓要“让俄罗斯变得更加强大……让非洲变得更加强大”，甚至“更加自由”。

颠簸流离

这位受到30多个国家政府制裁的军阀习惯了逃亡的生活。他乘坐的飞机定期关闭应答器，并避开西方盟国政府可以索取对他的1000万美元美国国务院悬赏的空域。他被指涉嫌干预2016年美国大选。在燃料耗尽后，普里戈任被迫在撒哈拉沙漠中部至少紧急降落了一次，并经常在他的飞机跑道上召开会议，以防他必须迅速逃离。他持假护照旅行，并派遣瓦格纳网络安全专家先遣队去搜寻窃听器。他更喜欢通过无法进行地理定位的音频消息，或通过难以识别位置的视频向社交媒体关注者介绍情况。

去年10月，普里戈任抵达利比亚东部空军基地，会见利比亚民兵领导人哈夫塔尔（Khalifa Haftar）。普里戈任身穿军装，佩戴超大肩章和鸭舌帽，戴着深色太阳镜，留着浓密的假胡子。他周围有6名全副武装的追随者，使得当地人以为他是原教旨主义伊斯兰萨拉菲运动的追随者。一位曾目睹普里戈任到来的利比亚人说：“每个看到他的人都以为他是萨拉菲派”。

与会者查看了会议的照片，普里戈任脸上挂满了胡子，微笑着。拍摄后不久，他通过翻译向哈夫塔尔大喊大叫，就瓦格纳提供的帮助要求约2亿美元回报，该集团确保这名利比亚军阀的领地，包括其油井。普里戈任随后于去年11月派出另一架私人飞机来领取现金。

普里戈任确信哈夫塔尔政权已被法国情报部门和美国中情局渗透。就连他去利比亚旅行时穿的利比亚制服也是在叙利亚制造并从那里带来的，以确保不会安装窃听器或跟踪装置。今年，他试图发动的俄罗斯叛变让他在自己身边树敌。

白俄罗斯的独裁者卢卡申科后来回忆说，当心怀不满的瓦格纳车队进军逼近莫斯科时，普京似乎决心要杀了普里戈任。卢卡申科声称，是他给普京打的电话，说服他放弃这一决定，并提出将白俄罗斯作为瓦格纳可以获得安全的地方。三天后普里戈任乘坐私人飞机抵达白俄罗斯。

6月26日，普京在一次演讲中怒视着镜头说道，“组织叛乱的人，在背叛了自己的国家和人民之后，也背叛了那些被拉入犯罪中的人。欺骗了他们，把他们推向死亡，推到炮火下，让他们向自己人开枪”。

克里姆林宫开始控制普里戈任建立的商业网络。俄联邦安全局的特工突击搜查了瓦格纳位于圣彼得堡的办公大楼总部，以寻找对普里戈任不利的证据；在城市的另一边，俄罗斯执法部门查获了他的“爱国者媒体集团”的电脑和服务器。该集团是网络水军组织，被指责干扰了2016年美国大选。

支持瓦格纳的社交媒体渠道在俄罗斯境内被封锁，他的一些子公司遭到俄罗斯安全部门的突袭。俄安全部门声称在普里戈任的财产中发现了手枪、假护照以及相当于4800万美元的现金和金条。

普里戈任却仍希望挽救他在非洲和中东建立的雇佣军前哨基地。一支由瓦格纳雇佣兵组成的新分遣队将轮流进入中非共和国，以在8月份的公投之前确保该国的安全。此次公投将允许总统不受任期限制。另一支特遣队已就位，正在训练当地防卫部队。西方安全官员表示，新的部署还扩大了瓦格纳在刚果边境沿线的立足点，以防止跨境叛乱分子的袭击。

普里戈任在7月接受喀麦隆“非洲媒体”采访时表示，“我们不会缩减规模，而且我们准备进一步增加我们的各种特遣队” 。“目前我们所有的义务都已履行，而且无论我们遇到什么情况，它们都会履行”。

7月月底，即未遂兵变发生5周后，普里戈任开始在圣彼得堡的特雷齐尼宫酒店与非洲领导人建立联系，该酒店是俄罗斯-非洲峰会的外宾接待地之一，有17位非洲国家元首和普京出席该峰会。其中包括中非共和国总统图瓦德拉，他的政府认为瓦格纳在多年的武装叛乱后拯救了本国。

普京告诉图瓦德拉要避开普里戈任，他避开了这位军阀。普里戈任设法会见了图瓦德拉的礼宾长，然后前往会见一名喀麦隆记者。没有一位出席会议的非洲领导人被看到与普里戈任在一起。

相反，非洲国家总统被领进克里姆林宫一间镀金的会议室，对面是普京和一位被普里戈任视为竞争对手的人：格鲁乌秘密进攻行动部门负责人阿维里亚诺夫（Andrey Averyanov）将军。

曾经向利比里亚军阀提供武器的俄军火商布特（Viktor Bout）最近从美国监狱返回俄罗斯，以换取美国女篮球明星格里纳（Brittney Griner）。布特也出现在了一个峰会小组中，而普里戈任则煎熬的被置之门外。

据以从俄联邦安全局处获取消息而闻名的“电报”频道“VchK-OGPU”报导，普里戈任开始担心他在非洲的业务正在被转移到格鲁乌。俄罗斯-非洲峰会召开的同一周，尼日尔总统卫队绑架了亲美总统巴祖姆（Mohamed Bazoum），并自立为该国新的军事领导人。普里戈任发布了一份语音备忘录，提议派遣雇佣兵帮助支撑军政府。他在马里的盟友也会见了尼日尔新领导层。

西非和美国官员表示，到目前为止，尼日尔似乎已经接受了这一提议。然而，成群结队的年轻人——一些人挥舞着俄罗斯国旗和亲普京的标语牌在该国首都游行，要求尼日尔脱离西方影响。邻国尼日利亚担心俄罗斯支持的军政府在西非和中非扩张，威胁要使用武力扭转政变。

尼日利亚情报官员表示，普里戈任的死“不会改变任何事情”。“俄罗斯仍然存在。当瓦格纳领导人走后，他们仍然活跃在非洲……也许现在克里姆林宫的牌会更加强大。”

最后的活动

普里戈任的最后一次旅行从中非共和国首都班吉开始，该国总统图瓦德拉和他的情报负责人林吉萨拉（Wanzet Linguissara）同意在总统府，一座粉刷成白色的河畔建筑群与他会面。

图瓦德拉的发言人没有回应《华尔街日报》的置评请求。林吉萨拉拒绝发表评论。支持普里戈任的班吉——俄罗斯军事教官团“军官联盟”的发言人表示，“没有关于他是否在班吉的准确信息”。

据一位了解会议情况的人士透露，普里戈任在会上表示，瓦格纳将加强其存在，以确保安全并促进农业新投资。 第二天，普里戈任迎接了来自苏丹“快速支援部队”的指挥官。当这些人移交来自达尔富尔松戈矿（Songo mine）的用木箱装的黄金时，这位俄罗斯军阀说他需要更多黄金。据一位知情的苏丹官员透露，普里戈任告诉“快速支援部队”的人：“我需要更多黄金”。

瓦格纳的物资帮助该准军事组织在对抗苏丹伊斯兰军政府的战场上取得了一系列胜利，包括最近占领了一家武器工厂和该国首都喀土穆最大的警察基地。“我将确保你击败他们，”普里戈任补充道。

离开班吉后，普里戈任飞往马里首都巴马科，根据他经常乘坐的一架私人飞机穿越非洲大陆的飞行记录，在视频中在当地军队皮卡前摆姿势录像，然后返回莫斯科。

本周二，俄国防部的一个代表团应利比亚军阀哈夫塔尔的邀请访问利比亚。哈夫塔尔曾向瓦格纳付钱以确保其油井和领地的安全。与哈夫塔尔阵营有联系的安全咨询公司“Libya Desk”的行政董事埃尔贾赫(Mohamed Eljarh)表示，普里戈任的叛变让哈夫塔尔的亲信圈子对瓦格纳在利比亚的存在感到紧张。

埃尔贾赫说，“他们认为，如果他们（瓦格纳）在俄罗斯这样做，他们也可以在班加西这样做”。他说，上述双方讨论了与俄罗斯政府建立正式的防务伙伴关系。

报导称，俄罗斯情报官员现在将驻扎在利比亚第二大城和重要海港班加西，俄罗斯承包商的负责人将被要取代瓦格纳的新雇佣军公司替换。但同样的战士仍然会留下来。哈夫塔尔要求为其老化的机队提供备件、维护和培训，甚至要求俄方帮助为其提供在乌克兰使用的伊朗无人机。

一名利比亚安全官员表示，“俄罗斯希望传达这样的信息：两军现在是伙伴关系”，即是一种国与国之间的关系。

报导称，俄副防长叶夫库罗夫告诉哈夫塔尔说，“普京告诉我利比亚对我们非常重要”，“这是我们正在访问的第一个瓦格纳国家”。

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