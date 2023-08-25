拜登与泽连斯基通话祝贺乌克兰独立日：自由值得为之奋斗

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美国总统拜登（Joe Biden）8月24日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了通话，祝他和乌克兰人民独立日快乐。据白宫介绍，两国领导人讨论了美国培训乌克兰飞行员操作F-16战斗机，及加快对乌提供该型战机等议题。

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拜登周四通过推特（X）介绍说，“我今天与我的朋友泽连斯基总统通了电话，祝他和乌克兰人民独立日快乐。愿今天提醒人们，黑暗和统治的力量永远不会熄灭世界各地自由人民心中的自由之火。”

白宫指出，“拜登总统重申，美国承诺支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略，无论需要多长时间，并将追究俄罗斯对其行为的责任。拜登总统和泽连斯基总统讨论了开始训练乌克兰战斗机飞行员的问题，并保证加快批准其他国家在完成训练后向乌克兰转让其F-16战机，以增强乌克兰的防御能力。拜登总统代表美国人民对乌克兰人民为自由与安全的未来而战的勇敢和牺牲精神表示钦佩。”

泽连斯基对拜登的祝贺表示感谢，并指“美国率先号召全球支持乌克兰。这一关键性的领导力使我们的斗争得以进行，并使历史的弧线向良善的方向弯曲。我们共同证明，自由和独立值得为之奋斗”。泽连斯基强调，“我为此感谢拜登总统、美国国会和所有美国人。在保护我们的共同价值观方面，乌克兰值得你们信赖。”

当天稍早时，拜登特别通过白宫发表声明就乌克兰独立日表示，“值此独立日之际，正如自2014 年俄罗斯首次入侵乌克兰以来一样，勇敢的乌克兰男女正在捍卫乌克兰的主权和领土完整，抵御对世界上每个国家都至关重要的基本原则的攻击。他们再次向世界表明，自由值得为之奋斗。”

拜登说，“独立意味着自由选择自己的未来。它弥足珍贵。每年的7月4日，美国人都会庆祝独立日，以此铭记我们为自由所付出的代价以及由此带来的所有福分。因此，今天，当普京继续其残暴的战争，企图抹杀乌克兰的独立并以武力重新绘制我们的世界地图时，全国各地的美国人与乌克兰人民团结在一起。”

拜登承诺，“美国将与世界各地的伙伴一起继续努力，支持乌克兰抵御俄罗斯侵略的能力，维护《联合国宪章》的基本原则，帮助乌克兰人民建设他们应有的安全、繁荣和独立的未来。”

拜登说，“我们对乌克兰独立的承诺是坚定不移和持久的。正因为如此，美国和其他七国集团（G7）国家上个月在立陶宛发表了一份联合声明，承诺帮助乌克兰维持能够在未来数年遏制俄罗斯侵略的武装力量，现在已有超过25个国家加入了这一声明。我们正与欧洲伙伴一道，支持乌克兰当下为自由而战，并将长期帮助他们”。

拜登续指，“我们还与世界各国合作，追究俄军在乌克兰犯下的战争罪和其他暴行的责任。这包括强行将数千名乌克兰儿童送往俄罗斯。这些儿童被从父母身边偷走，与家人分离。这是毫无道理的。今天，我们宣布了新的制裁措施，以追究那些对这些强迫转移和驱逐负有责任的人的责任，并要求将乌克兰儿童送回他们的家庭。”

拜登谈到，“我衷心希望，明年乌克兰人将能够和平、安全地庆祝他们的独立日，知晓他们非凡的勇气是如何激励着全世界的。愿乌克兰的独立日提醒我们，黑暗和统治的力量永远不会熄灭自由的火焰，它永远活在世界各地自由人民的心中。”

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