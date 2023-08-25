日本政府设置800亿日元的基金作为核电站处理水排海后形象受损对策和对渔业的持续支援

核电站处理水

8月24日东京电力福岛第一核电站处理水排海作业启动，日本政府设置800亿日元的基金，用于形象受损对策和对渔业的持续支援。日本政府说如果造成了损失，东电将进行赔偿。

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共同社报道，岸田表示：将采取万全体制，包括利用基金和东电的赔偿等，避免使水产业者遭受损失。

如果民众的担忧扩大，有可能导致日本内阁支持率持续下降。为避免对政权造成打击，岸田或许意在强调安全性。

共同社8月的舆论调查显示，认为“一定程度上” 排海会造成形象受损的日本受访者总计达到88.1%；认为政府关于排海的说明“不充分”的比例也达到81.9%，这可能是岸田政府支持率低迷的一个原因。

对于中国全面暂停进口日本水产品的措施，岸田马上做出反应，强调已通过外交渠道要求立即取消限制，再次展现出将全力采取措施应对形象受损的态度。岸田表示“将大力做工作，使专家们能基于科学依据进行讨论”。要求取消暂停进口措施。对于国际社会，日本也将利用国际会议等场合，强调日本的举措。

岸田对国际原子能机构（IAEA）24日宣布处理水中的氚活度低于标准值表示欢迎，称“期待排海以透明度更高的形式进行”。将加强放射性物质监测和信息发布。

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