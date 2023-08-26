美国和朝鲜在联合国互相指责

安理会紧急会议

周五，美国指责北京和莫斯科“阻挠”联合国安理会对朝鲜发射导弹和卫星作出一致反应，而朝鲜方面则声称面对“美国的敌对军事行动”，平壤拥有“自卫权”。

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在安理会召开的紧急会议上，15 个成员国中有 13 个和联合国秘书长一样，谴责平壤在三个月内第二次尝试使用弹道导弹技术想轨道发射间谍卫星。

美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德谴责说：“这本应该是一个让我们团结一致的主题（……）但自 2022 年初以来，由于中国和俄罗斯的阻挠，安理会一直没有履行其承诺。” 她坚称： “朝鲜核威胁与日俱增，而俄罗斯和中国没有履行自己的责任”。并补充说：“相反，他们正在庆祝违反安理会决议的行为，并继续阻止安理会采取行动”。大使说的是7月底俄罗斯和中国的官员出席了朝鲜举行的阅兵式，当时平壤展示了新型无人机以及具备了核能力的洲际弹道导弹（ICBM）。

法新社指出，安理会上一次在朝鲜问题上表现出团结一致是在 2017 年。2022年5月，中国和俄罗斯否决了一项对平壤实施新制裁的决议，此后安理会再没有通过任何有关朝鲜的决议或声明。

中国和俄罗斯驻联合国代表则再次将朝鲜的行为归咎于美国，特指华盛顿和首尔举行的联合军演。

朝鲜大使金松耶表达了同样的论点。他宣称：“正如我们一再明确指出的那样，我们发射侦察卫星是行使合法自卫权，以遏制美国不断增加的敌对军事行动”。并坚称朝鲜无论如何“从未承认”安理会关于朝鲜问题的决议。

美国大使反驳说，朝鲜“一如既往地声称自己的核武计划是一种自卫行为，但我们都知道真相”。她坚持认为，朝鲜“将自己的偏执和自私利益置于朝鲜人民的迫切需求之上”，其“战争机器是由镇压和残忍助长的”。

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