普里戈任之死：从变幻莫测的瓦格纳头目到普京的敌人

俄罗斯/普里戈任之死

今年 6 月， 普里戈任（Yevgeny Prigozhin）策划了他的准军事组织 "瓦格纳"（Wagner）在俄罗斯的起义，从而从乌克兰冲突中的领军人物变成了总统普京的死敌。

广告 继续浏览后续

俄罗斯调查委员会周日8月27号宣布，普里戈任的死亡已被 DNA 证据证实，他的飞机于周三在俄罗斯坠毁，机上 10 人全部遇难。但这起事故的原因目前仍是一个谜，俄罗斯调查人员并未表示这是一起意外事故、炸弹、地对空导弹或飞行员失误。

普京口中的”叛徒”

6 月 24 日，也就是瓦格纳叛乱开始的第二天，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京谴责普里戈任的 "背叛行为"，称"这是由无度的野心和个人利益挑起的"。

这位剃着光头、五官刚毅的亿万富翁不久前声称 "不费一枪一弹 "就夺取了俄罗斯军队在顿河畔罗斯托夫的总部，这里是乌克兰行动的神经中枢，而头一天他还指责俄罗斯军队轰炸了他的组织的营地。然后，他的"随时准备牺牲“ 的部下，向莫斯科进发，还击落了俄罗斯军队的飞机。但最终，就在这一举动让全世界感到震惊之际， 这位 62 岁的雇佣军头目在 24 小时后放弃了政变，通过谈判将自己及其追随者流放到白俄罗斯。他逃脱了监禁和法律制裁。

尽管如此，普里戈任还是回到了俄罗斯，甚至在他叛变后的几天里还受到了克里姆林宫的接见。虽然他不再公开露面，但一些专业博客还是对他和他的飞机进行了追踪。

最后，他显然是在非洲于 8 月 22 日发布了一段视频，声称自己是为了俄罗斯在非洲大陆的伟大事业而行动。

法新社指出，在 中非共和国、马里、利比亚、叙利亚...... 瓦格纳的存在甚至直到 2022 年底才被克里姆林宫承认，但他在 10 年间已声名鹊起，成为那些寻求摆脱西方赞助者或寻找低调、冷酷战士的政权的帮凶。

在乌克兰战场上

是乌克兰冲突为这位商人提供了走出阴影的良机。他招募了数万名囚犯前往前线作战，俄军在前线陷入困境。

与俄罗斯最高官员不同的是，这位雇佣军头目亲自出现在战场上，拍摄手下的尸体，要求获得越来越多的弹药。

2023 年 5 月，经过近一年的浴血奋战，普里戈任实现了他的目标，宣称瓦格纳占领了巴赫穆特（乌克兰东部），庆祝了俄罗斯罕见的胜利，尽管付出了巨大的人员代价，尽管在这个饱受蹂躏的小镇边缘，冲突至今仍在继续。

但也正是在这场战斗中，普里戈任与俄将军参谋长瓦列里-盖拉西莫夫（Valéri Guérassimov）和国防部长谢尔盖-乔伊古（Sergueï Choïgou）之间的紧张关系升级了：普里戈任指责他们剥夺了瓦格纳的弹药，并多次在视频中侮辱俄罗斯指挥官。

法新社评论说，在俄罗斯，在全面镇压的背景下，这对其他人来说是不可想象的。

普里戈任从默默无闻走向舆论焦点始于 2022 年 9 月，当时俄军在乌克兰正遭受一次又一次挫折，这对他所属的战争贩子来说是一种羞辱。

他走出幕后，首次承认自己确实2014 年成立的准军事组织 "瓦格纳 "的创始人。他在 Telegram 平台上毫不“吝啬”自己的粗俗言辞，通过视频和音频信息，将自己打造成一名杰出的领导者和传播者。

今年 10 月，他更进一步大张旗鼓地在圣彼得堡（西北部）的一幢玻璃大楼里成立了 "瓦格纳私人军事公司 "总部。

作为挑衅高手，他于 2 月发布了一段视频，视频中他登上一架战机，向乌克兰总统沃洛德梅尔-泽连斯基提议，在空中决斗中决定巴赫穆特的命运。

普京御厨

普里戈任和普京先生一样是圣彼得堡人，为了建立一支与其野心相匹配的军队，他招募囚犯到乌克兰作战，以换取特赦。

普里戈任非常了解监狱世界，在苏联时期，他曾因普通罪行被关押九年。1990 年，苏联解体时，他出狱并成功经营了一家热狗店。

随后，他向高端市场进军，开设了一家豪华餐厅，成为圣彼得堡最受欢迎的餐厅之一，普京也在圣彼得堡享受着自己的政治崛起。

普京于 2000 年成为总统后，普里戈任的餐饮集团在克里姆林宫工作，这为他赢得了 "普京的厨师 "的绰号，以及因公共合同而成为亿万富翁的美誉。

据说，他正是用这笔钱成立了瓦格纳公司，这是一支最初由俄罗斯军队和特种部队的铁血老兵组成的私人军队。

2018年，当这个已经在乌克兰、叙利亚和利比亚引起注意的组织被怀疑在非洲站稳脚跟时，三名调查准军事公司事务的俄罗斯记者在中非共和国遇害。

02:31 Evgueni Prigojine, Vladimir Poutine (montage RFI). © AP

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅