瓦努阿图政治危机延宕 总理命运不明

瓦努阿图/政治危机

瓦努阿图议会议长今天对法院裁决提出上诉，该裁决裁定反对党赢得了上个星期对总理伊斯梅尔·卡尔萨考的不信任议案投票，从而延长了这个太平洋岛国的政治危机。

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据路透社说，瓦努阿图处于中国与西方国家在该地区战略竞争的中心，当反对派领导人鲍勃·拉夫曼在议会提出不信任议案批评卡尔萨考与澳大利亚签署安全协议等行动时，瓦努阿图陷入了政治不确定性。

瓦努阿图最高法院周五裁定，反对党赢得了议会投票，但将罢免卡尔萨考的行动推迟到周一今天，以便上诉。

瓦努阿图政府发言人在 Facebook 上发表声明称，议会议长首尔·西蒙 (Seoul Simeon) 于周一下午提出上诉。

作为前总理拉近瓦努阿图与中国关系的拉夫曼表示，瓦努阿图现政府与澳大利亚签订的安全协定损害了瓦努阿图的“中立”地位，并可能危及瓦努阿图最大外部债权人中国的发展援助。

中国已向瓦努阿图派遣了警务专家和安全设备，卡尔萨考的移交仪式于周五举行。

瓦努阿图警察部队在周六的一份声明中表示，它“与所有合作伙伴——澳大利亚、新西兰和中国”有着良好的工作关系。

在中国与所罗门群岛签署安全和警务协议后，美国及其盟国正试图劝阻太平洋岛屿国家与中国建立安全关系。

现在尚没有消息确指瓦努阿图现总理是否遭弹劾下台。

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