金砖峰会：新成员入盟标准什么？

金砖国家/中国

2023 年 8 月 24 日结束的金砖国家峰会宣布欢迎六个新成员，他们分别是阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和伊朗。他们的成员国资格将于 2024 年 1 月 1 日生效：在二十多个申请加入的国家中为何是以上六国被批准？他们被纳入的标准是什么？沙特阿拉伯和埃塞俄比亚这两名新成国的经济并不在同一水平上，如何解释这一点？这些国家如何从金砖集团中受益？反之，新成员国又能为集团带来什么？请点击视频，观看法国国际战略关系研究所IRIS 新兴国家问题研究专家让-约瑟夫-布瓦洛（Jean-Joseph Boillot）的分析！

广告 继续浏览后续

RFI ：正如我们在节目开头所说的那样，我们来回答易卜拉希马有关金砖峰会的问题，他正在收听我们的节目，他从科纳克里给我们打来电话。 我们请国际综合研究所副研究员让-约瑟夫-布瓦洛（Jean-Joseph Boileau）和我们一起回答他的问题。 如何解释金砖国家扩编的标准问题？

Jean-Joseph Boillot： 首先，扩编并非是金砖五国的初衷，这是因为突然有许多南方国家都要求加入……

RFI ： 有人敲门要求加入因而俱乐部不得不作出回应……

Jean-Joseph Boillot：是的，他们甚至是不情愿的，尤其是印度，它其实并不想扩大俱乐部，俄罗斯显然非常推崇，而中国也有点犹豫不决。因此，我们很快成立了一个由专家组成小组，试图确定标准。 标准很简单，有三个：第一是尊重金砖集团之间的初始平衡，一方面是计划经济的专制政权，另一方面是市场经济的民主国家，即使民主不完善，专制也各不相同。第二个标准是地域分配标准。 你必须明白，我们最终还是要遵循 1955 年的带状协定，即把发展中国家作为不结盟国家来推销，但所有大洲都必须有代表。 这是布里克斯会议所缺少的，也是专家们非常欢迎的，因为沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗都包括在内，所以一下子就有了新的驱动力。第三条标准相当直截了当，就是希望建立一个多极化的去美元化的秩序，因此，从这个角 度来看，候选国国显然不仅要发表声明，还要朝着这个方向做出姿态.

RFI : 从某种意义上必须加入这种哲学理念...…

Jean-Joseph Boillot：是的，没错，要知道俱乐部是一个经济俱乐部。是的，但必须强调的是金砖集团是一个经济集团，他创立于2009年美国金融危机之后发展中国家因此遭受重挫，发达国家的金融危机的后果往往导致贫困国家五到十年的经济困境，因此金砖集团的使命主要在于经济。

RFI : 易卜拉希马向我们提出了一个关于新加入者经济的问题。埃塞俄比亚与沙特阿拉伯都是新成员，但两国经济实力相距甚远，如何解释？ 我看到或许您可以纠正：沙特的人均GDP是埃塞俄比亚的三十倍！

Jean-Joseph Boillot：如果你看一下价格体系创始国的人均收入，你就会发现，当时的差距已经非常大了，因为我们没有俄罗斯这样的国家，俄罗斯当时的人均收入约为 3500 多美元，而印度则是5000美元。从人均收入或财富的角度来看，这并不是他们的特点，他们的特点很简单，那就是他们基本上被排除在主要的国际组织之外，或者处于边缘地位、 33，5 亿人，几乎占世界国内生产总值的 25%。 从这个角度来看，沙特阿拉伯是世界上第九大强国，就人均国内生产总值而言，它当然与欧洲国家相差不远，但就其在主要国际组织中的权力、作用和权利而言，它是受挫的。

RFI ： 让-约瑟夫-布瓦洛，这意味着欢迎这些不同的经济体并不存在矛盾？

Jean-Joseph Boillot：恰恰相反，事实上，这些中东富国的加入将会发生什么呢？沙特阿拉伯是世界上第九大强国，就人均国内生产总值而言，与欧洲国家相差不远，但它在主要国际组织中的实力、作用和权利却令人沮丧。俱乐部以前的问题是，除了中国之外，几乎没有别的金主，现在突然有了两个潜在的大金主，这将使那些贫穷的国家能够在著名的砖块开发银行找到融资渠道。在此之前，一直是中国在扮演 银行的角色，每个人都对中国过于重要、在俱乐部中分量过重而心存戒备，因此这是一次相当有趣的重新平衡。

RFI ：最后一个问题 ： 这些新加入国家可以从中获取什么？他们又可以给金砖集团带来什么？

Jean-Joseph Boillot： 很简单，尽管印度和中国等国实力强大，但迄今为止，俱乐部在国际经济秩序改革方面仍未取得突破。我认为，第 15 次峰会将作为金砖历史上的一个可以转折点而被铭记。 金砖集团今天是一个有份量的集团，而且很可能在明年又有阿尔及利亚以及印度尼西亚等国的加入，当然，集团希望将成员国数字限制在二十个左右。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅