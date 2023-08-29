专家：金砖扩员给美国敲响了警钟

扩员后的影响力

国际 – “金砖五国”扩员成事实，美国政界和分析师并没有把扩建的组织看成是对美国直接威胁，但又不能不认真对待。 金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）上周在峰会上决定吸纳六名新成员，中国国家主席习近平称这是“历史性的扩大”。

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该组织寻求扩大影响力，以制衡美国和欧盟的影响力。当领导人在约翰内斯堡会面时，美国总统拜登在新德里举行的二十国集团峰会上发誓要倡导国际货币基金组织（IMF）和世界银行对新兴国家的融资能力进行改革。

美国还暗暗地注意到，俄罗斯宣布退出黑海谷物协议的同时，把出口转往了新兴国家。就金砖吸纳新的成员国议题，白宫国家安全顾问杰克·沙利文此前表示：“我们认为金砖五国不会成为美国或其他任何国家的某种地缘政治竞争对手。”法新社记者表示，在公开场合，美国更多的表态是，每个国家可以自由选择自己的合作伙伴。

但美方还是把很多注意力放在了约翰内斯堡峰会上。专家们表示，这种扩张表明各国正在寻找新的方式来满足其部分经济或安全需求。

智库昆西治国方略研究所（Quincy Institute）萨朗·希多尔( Sarang Shidore)表示，新兴国际寻求的是要弥补经济发展的差距，但并不是要取代美国。

希多尔表示，对于华盛顿来说，金砖国家中最令人担忧的成员国是伊朗，伊朗会觉得加入金砖国家是摆脱美国施加的国际孤立的一种方式。但新成员并不在所有事情上都达成一致。 其中包括与德黑兰关系紧张的三个阿拉伯国家（埃及、沙特阿拉伯和阿联酋）。

金砖一直是一个鱼龙混杂的联盟，也难逃紧张局势。 中国与印度的关系复杂，印度一边声称拥有自治权，一边与美国走得越来越近。即使金砖国家在新闻稿中支持联合国安理会改革（这是印度和巴西的主要优先事项），也很少有人指望这一点会被拥有否决权的中国和俄罗斯接受。

美国和平研究所的高级政策分析师图根哈特（Henry Tugendhat）表示说，北京希望扩大金砖五国的规模，这使得这个集团的协调性进一步降低。中國全球研究中心副主任Colleen Cottle女士认为，金砖国家的扩张“更多的是形式”，旨在表明新兴国家正在走到一起，而没有一个具体的合作计划。

副主任也肯定了一方面说，尽管如此，这次扩大显示了变革的愿望。她最后表示，美国需要一个比坚持与“志同道合的国家”合作更有效的战略。但像北京这样大力投资新兴国家基础设施的做法不太可能对华盛顿奏效。最后她说，他规模的扩展需要一个有凝聚力的整体——明确的长期愿景和支持它发展的资金。

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