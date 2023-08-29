雷蒙多访华谋稳定关系，双边设商务工作组举行首次会议

中美关系，贸易

周二（8月29日）是美国商务部长雷蒙多访问中国的第三天，她在北京会晤中国总理李强等多位中国政府高层官员，讨论有关平衡美中间商业关系及贸易争端， 华盛顿表示，双方前日达成共识建立的双边商务问题工作组周二将在北京举行首次会议。

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美中两个世界最大经济体正试图缓解双边紧张关系，近几个月来已举行多次高层会晤。雷蒙多是继美国国务卿布林肯、财长耶伦和气候特使克里之后，今年访问中国的第四位美国政府高级官员。此前的几次访问没有取得任何重大进展，不过雷蒙多周一在与中国商务部长王文涛会晤后，双方同意成立商务对话工作小组，试图消除彼此贸易分歧。

华盛顿方面称，该工作组将于周二举行首次会议，由助理部长级官员参加。

法新社报道，雷蒙多周二在与中国国务院总理李强的会晤中，提到 "全球关注的问题，如气候变化、人工智能、芬太尼危机"等，她说："我认为，世界期待我们一起为解决这些问题做出更多努力“。

美中间众多的贸易分歧中包括美国对某些美国产品、尤其是高科技产品出口到中国施加的贸易限制。华盛顿认为这些限制对于维护其国家安全至关重要。而北京则认为，这些限制的主要目的是试图减缓中国的经济发展。

雷蒙多周一在会见王文涛时表示，"确保美中之间畅通的沟通渠道非常重要"。

据中国媒体报道，双方进行了长达四个半小时的对话。中方向美国针对中国企业的贸易限制提出了 "严重关切"。中新社周二报道援引王文涛的话强调说："单边保护主义措施违背了市场规则和公平竞争原则，这 "只会损害全球供应链的安全与稳定"。

雷蒙多则在会谈中表示，美中之间的经济关系是 "世界上最重要的"。她同时也指出，“这是一种复杂、具挑战性的关系，我们当然会在某些问题上存有分歧，但我认为，双方如果抱持直接、开放和务实的态度，将能取得进展”。

雷蒙多周三将结束对中国的访问，周二晚间离开北京前往经济重镇上海。

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