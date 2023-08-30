印度就声称拥有"印度领土"的地图向中国提出强烈抗议

中印边界纠纷

印度8月29日表示，它已就一份声称拥有印度领土的新地图向中国提出强烈抗议，路透社说，这是两个亚洲巨人之间关系紧张的最新刺激因素。

印度东北部阿鲁纳恰尔邦，一辆液化石油气（LPG）运输卡车行驶在通往中国边境的印度泰兹普尔-塔旺公路上2012年5月29日.

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在新德里周二提出抗议之前，印度媒体报道称北京发布了一份官方"标准地图"显示印度阿鲁纳恰尔邦和阿克赛钦高原为中国的官方领土。

据路透社说，中国声称喜马拉雅山脉东部的阿鲁纳恰尔邦是藏南的一部分，并在今年4月份发布了一张地图，将该邦的11个地方重新命名为"藏南"，即中国的藏南地区。

阿克赛钦（Aksai Chin）是喜马拉雅山脉西部一块有争议的高原，印度声称拥有该高原，但中国控制着它。

印度外交部发言人说：“我们今天已通过外交渠道就中国所谓的2023年'标准地图'向中方提出强烈抗议，该地图对印度领土提出了主权要求”。

这位发言人说，我们拒绝接受这些毫无根据的主张。中方的这种做法只会使边界问题的解决复杂化。

周二早些时候，印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）拒绝了中国对这些领土的主张。

苏杰生告诉 NDTV 新闻频道："对印度领土提出荒谬的主张并不能使其成为中国的领土。

印度总理纳伦德拉-莫迪上周在约翰内斯堡金砖国家峰会期间与中国国家主席习近平通话，强调了对双方有争议的喜马拉雅边境对峙的担忧，几天后新德里就提出了抗议。

印度总理纳伦德拉-莫迪上周在约翰内斯堡金砖国家峰会期间与中国国家主席习近平举行会谈时，对双方在有争议的喜马拉雅山边界问题上的对峙表示了关切，几天后，新德里就提出了这个抗议。

2020年6月，双方士兵在喜马拉雅山发生冲突，造成20 名印度士兵和 4 名中国士兵死亡，此后这两个拥有核武器的邻国的关系一落千丈。

虽然近3,000公里（1,860 英里）的边境局势自此趋于平静，但在喜马拉雅山西部边境，双方仍有数万名士兵集结在少数地区对峙。

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