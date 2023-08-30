印度移动机器人确认月球南极附近存在硫磺

印度/登月

印度航天局8月30日宣布，在8月23日登月的移动机器人已确认月球南极表面存在硫磺。

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印度空间研究组织（ISRO）周一在一份声明中说：月船-3号（Chandrayaan-3）上的电感耦合等离子体光谱仪首次测量了月球南极附近表面的元素组成。

新闻稿补充说："这些现场测量明确证实了该区域存在硫，而卫星上的仪器无法做到这一点。

据印度空间研究组织称，这些测量还证实了月球表面铝、钙、铁、铬和钛的存在。其他测量还显示了锰、硅和氧的存在。

法新社说，这个梵文名为“智慧”（Pragyan）的六轮移动机器人将在为期两周的任务中勘测这一相对未知的区域，并传输图像和科学数据。

8月23日，印度将航天器降落在月球南极附近这一未知区域，成为世界上第一个这样做的国家，并加入了能够成功在月球上控制降落的国家俱乐部。

在印度之前，只有美国、苏联和中国成功进行过这样的操作。

在"月神3号"飞船登上月球南极的前几天，俄罗斯探测器"月神25号"在同一地区坠毁。

2014年，印度还成为第一个将航天器送入环绕火星轨道的亚洲国家。印度计划明年发射一次为期三天的环绕地球载人飞行任务。

印度计划与日本联合执行一项任务，在2025年之前向月球发送探测器，并在两年后向金星发送探测器。

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