基辅遭导弹袭击，爆炸声不绝于耳，已知2人死亡

乌克兰/俄罗斯

今天周三清晨，乌克兰首都基辅遭俄罗斯无人机和导弹的"大规模"袭击，爆炸声不绝于耳。据基辅军事当局称，这是"春季以来"最大规模的袭击，造成两人死亡。

基辅遭导弹和无人机袭击后的碎片2023年8月30日。

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据法新社报道，当地时间清晨约 5:00（格林尼治标准时间 2:00），基辅居民被拦截俄罗斯导弹的防空炮火爆炸声惊醒。

据基辅军管局长谢尔盖-波普科在电报群Telegram 上说，基辅的谢夫琴科夫斯基区（......）有两人因碎片坠落而死亡。另有三人受伤"，他并补充说有两人被送往医院。

据乌克兰空军称，乌克兰防空部队摧毁了俄方所有28 枚巡航导弹和16 架沙赫德爆炸无人机中的15 架，并解释说，俄罗斯首先使用从不同方向飞来的无人机攻击基辅，然后从图-95MS 轰炸机上发射导弹。

同时，俄罗斯本身也遭到了多次夜间无人机袭击，其中一次罕见地发生在该国西北部，摧毁或损坏了“普斯科夫”机场的数架军用飞机。目前没有俄方人员死伤的信息。

据俄罗斯军队表示，它已在莫斯科、布良斯克、奥廖尔、卡卢加和梁赞等西部地区，及2014年莫斯科吞并的乌克兰的克里米亚上空击毁了多个攻击装置。

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