白宫：俄罗斯和朝鲜正积极推进达成武器协议的谈判

俄罗斯/朝鲜/乌克兰

拜登政府周三披露，据新的美国情报显示，朝鲜和俄罗斯正在“积极推进”高层会谈，以提供更多武器和其他物资，协助莫斯科在乌克兰的侵略战争。

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美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）在出席新闻发布会时告诉记者称，俄罗斯国防部长绍伊古近期在访问朝鲜时曾试图获得更多的火炮弹药。自那次访问以来，俄总统普京和朝鲜最高领导人金正恩交换了信件，承诺加强合作。

约翰·柯比介绍说，在绍伊古访朝后，另一批俄罗斯官员也前往平壤，就两国之间潜在的武器交易进行后续讨论。约翰·柯比指出，根据可能达成的协议，朝鲜将向俄罗斯运送“大量、多种类型”的武器，供其在乌克兰使用。

约翰·柯比说，“我们仍然对朝鲜继续考虑向俄罗斯在乌克兰的军队提供军事支持表示关切，我们今天能够分享的新消息表明，俄罗斯和朝鲜之间的武器谈判正在积极推进”。他补充说，“在这些谈判之后，高级别讨论可能会在未来几个月内继续进行。”

约翰·柯比说，“根据这些潜在的交易，俄罗斯将从朝鲜获得大量和多种类型的弹药，俄罗斯军方计划在乌克兰使用这些弹药”。他指出，“这些潜在交易还可能包括提供有助于俄罗斯国防工业基地发展的原材料”。约翰·柯比重申，美国将采取直接行动制裁任何参与潜在交易的实体，并敦促平壤停止谈判。

约翰·柯比表示，“朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）和俄罗斯之间的任何武器交易都将直接违反联合国安理会的多项决议，我们将继续密切关注这一局势。我们敦促朝鲜停止与俄罗斯的武器谈判，遵守平壤作出的不向俄罗斯提供或出售武器的公开承诺”。俄罗斯驻美大使馆没有立即回应置评请求。

约翰·柯比以保护情报来源的重要性为由，拒绝描述美国是如何获得这些情报的。不过，这是拜登政府公开披露有关俄罗斯入侵乌克兰战争情报的最新例证。

约翰·柯比强调，普京接近像朝鲜这样一个地球上最孤立的国家这一事实表明了他的绝望。约翰·柯比评价说，“坦率地说，看到这里，除了绝望和弱点看不到其他”。

美国、英国、韩国和日本周三在联合国敦促朝鲜停止与俄罗斯的武器谈判。这四个国家在一份联合声明中说，俄罗斯与朝鲜的任何武器交易都将违反联合国安理会决议，该决议禁止所有国家从朝鲜购买或获取任何武器，俄罗斯对此表示支持。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）指责俄罗斯和朝鲜就武器交易进行谈判。她批评称，这是“可耻的”，违反了俄罗斯批准的联合国安理会相关决议。

托马斯-格林菲尔德宣读联合声明称，“这就向有志成为扩散者的人发出了错误的信息，即如果你向俄罗斯出售武器，俄罗斯甚至会帮助你寻求核武器。”

美国官员说，朝鲜此前曾通过中东和北非的第三国向俄罗斯运送炮弹，违反了联合国的制裁。俄罗斯也向德黑兰求购武器，使用伊朗无人机攻击乌克兰电网和其他民用基础设施。韩国军方宣布朝方周三发射了一枚弹道导弹。这次发射似乎是对韩美两军举行年度演习的反应。

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