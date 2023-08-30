英国外相到访北京坚称逢官便谈人权，国会促对中国采取威慑外交

英国中国

中英关系紧张之际，英国外交大臣克莱弗利周三到访北京，先后与韩正和王毅会了面。他坚称已向见到的每位中国高官提出了人权问题。同天，伦敦议会发布报告敦促苏纳克政府对中国采取威慑外交。

2023年8月30日，英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利（James Cleverly）与中国外长王毅在北京。

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英国外交大臣克莱沃利（James Cleverly）周三（8月30日）到访北京，他先后与中国国家副主席韩正和中国外长王毅举行会谈。克莱沃利是五年来首次访问中国的英国外交大臣。

据法新社发自北京的报道，詹姆斯·克莱弗利说，“我与几位中国政府高级官员进行过交谈，并在每次会议上都提出了人权问题”。

他补充说：“我认为中国政府理解英国在捍卫人权方面的坚定立场，我将继续就这些问题发声。”

香港新疆西藏人权

法新社说，在经历了2015年英国前首相卡梅伦所期望的“黄金时代”之后，伦敦和北京之间的关系近年来明显恶化。英中两国存在不同立场，特别是在镇压前英国殖民地香港的民主运动、新疆维吾尔穆斯林少数民族的命运或在西藏人权遭侵犯的指控上。

据法广驻香港特约记者麦燕庭报道，位于伦敦的非政府组织“香港监察”促请英国外交大臣克莱沃利敦促中国遵守《中英联合声明》，并释放香港所有政治犯，包括前《苹果日报》创办人黎智英。

中国外交部发言人汪文彬在新闻发布会上表示，"香港和新疆局势是中国内政"，中国政府"不许任何外国干涉"。

在上个月，中国批评英国对流亡海外的香港民运人士提供"保护"，中国认为这些人是"逃犯"，并悬赏通缉他们。

另外，上周日，中国国家媒体还呼吁伦敦"归还"在大英博物馆展出的中国文物。

议会促"威慑外交"

据英媒天空电视报道，克莱沃利先生表示，面对面的交流将有助于两国避免误解。他还说，此行意在寻求"重启"英中关系，但他也承诺，会在访问期间提出对人权和香港待遇的关切。

在克莱弗利先生访华之际，伦敦议会周三发表了一份对中国政府持严厉批评态度的报告，称中国是"对英国及英国利益的威胁"，并呼吁英国政府发展"威慑外交"。

在访问之前，克莱沃利先生说：“从气候变化到流行病预防，从经济不稳定到核扩散，任何重大全球性问题的解决都离不开中国”。

这位英国外交大臣还说，“中国的规模和历史及全球重要性意味着不容忽视，也意味着中国在全球舞台上的责任。而这一责任意味着中国要履行其国际承诺和义务"。

另据BBC说，乌克兰战争和网络安全也被提上了英国外交大臣访华的议程。该媒体还介绍，此次英国外交大臣访北京之前，一些英国议员抨击苏纳克政府的对华方针"不自洽"。资深保守党议员伊恩-邓肯-史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）将其比作"绥靖主义"。

此刻正值英国下议院外交事务委员会在英国的印-太政策新报告中批评苏纳克政府对华态度之际。该报告称，中国共产党的活动是"对英国及其利益的威胁"。

这份报告呼吁当局公布非机密版的英国对华战略，为该国公共和私营部门提供指导。

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