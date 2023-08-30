英国议会首次称台湾为"独立国家"

英国/台湾

在英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利（James Cleverly）本周访问中国之际，英国议会首次在官方文件中将台湾称为 "独立国家"，打破了这一政治禁忌。

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据美国政治新闻POLITICO8月30日报道，英国下议院颇具影响力的外交事务委员会周三（8月30日）在公布的一份报告中采用了这一新措辞，这有可能引起北京的强烈反弹，而克莱沃利也在五年来中英关系冷淡的情况下成为首位访问北京的英国高级特使。

长期以来，北京一直否认台湾的国家地位，坚称这个自治的民主岛屿是其领土的一部分。全世界只有 13 个国家在外交上承认台北而不是北京。

该委员会的报告说："台湾已经是一个独立的国家，名称为中华民国。"台湾拥有一个国家的所有品质，包括常住人口、确定的领土、政府以及与其他国家建立关系的能力；它所需要的只是更多的国际承认。

不接受中国立场

据来自执政党保守党的外交委员会主席艾丽西亚-卡恩斯（Alicia Kearns）称，这是英国议会报告首次发表这样的声明。她向《政治新闻》表示，"我们认识到中国的立场，但我们（外交事务委员会）不接受它"。她还说，英国"外交大臣必须坚定地、大声地站在台湾一边，明确表示我们将维护台湾的自决权。"

她补充道：“这一承诺不仅符合英国的价值观，也是向全世界专制政权发出的一个有力信息，即主权不能通过暴力或胁迫来实现"。

针对该报道，中国外交部长发言人汪文斌批评其“颠倒是非、颠倒黑白”。他说“中方敦促英国议会恪守‘一个中国’原则……停止向台独势力发出错误信号”。

另一方面，台湾外交部感谢英国议会发布这份报告。台湾外交部发言人对媒体说，我们感谢英国议会对台湾地位和国际参与的支持。

90%最先进半导体

该委员会的报告批评英国政府在支持台湾方面不够大胆，呼吁英国官员开始准备与盟国一起实施制裁，以阻止北京对这个提供全球 90% 最先进半导体的岛屿采取军事行动和经济封锁。

该报告说："如果英国不过度担心得罪（中国共产党），就可以与台湾建立更密切的关系"。并主张：“英国应放宽其人员对与台湾官员互动的自我限制。因为美国和日本已经证明，即使在最高级别也可以进行交流"。

英国议会外交委员会还表示，伦敦应与东京和台北一起，就网络和太空防御能力开展三边合作。

关于台湾申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP）（英国是该协议的新成员），这个委员会敦促英国政府为台湾加入该协议积极运作。

该报告还批评英国政府密不外宣其对中国的战略，说：鉴于德国已经发布了其对中国的战略，英国政府显然也有可能发布一个公开的非机密版本，为公共和私营部门提供他们所寻求的指导"。

反击中国跨国镇压

它说，白厅应该强硬对待中国在英国领土上的"跨国镇压"比如制裁英国议员或骚扰持不同政见者。

英国下议院外委会主席艾丽西亚-卡恩斯说，英国将坚决反对任何跨国镇压行为"。

苏纳克首相的政府没有将中国定义为广泛的"威胁"，而是将其称为"划时代的系统性挑战"。

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