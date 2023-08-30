英外相访华提及香港问题，强调台海和平与稳定对国际社会重要性

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英国外交大臣克莱弗利(James Cleverly) 为在北京与中国官员的会谈进行了辩护，他告诉英国广播公司（BBC），脱离接触是“不可信的”。

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克莱弗利在会见中国国家副主席韩正后表示，这是五年来英国政府高级官员首次访华，此行将有助于避免“不信任和错误”。但在他出访前后，一些执政的保守党等多党派议员抨击首相苏纳克（Rishi Sunak）政府的对华态度“不连贯、绥靖”。

报导指，近年来，英中关系恶化。中国仍然是英国第四大贸易伙伴，但对香港公民自由受到威胁、中国在英国从事间谍活动以及中国在俄罗斯入侵乌克兰期间对俄方的支持等问题的担忧导致两国关系紧张。

克莱弗利在接受BBC采访时表示，他此次访华是为“直接、明确地”就分歧领域进行对话，及“在符合双方利益的情况下开展合作提供了机会”。他认为，这将使英国能够“重新建立沟通渠道”，并补充说，缺乏面对面的接触可能会导致“更多的误解、不信任和错误”。

克莱弗利谈到：“我很现实，一个电话、一次访问、一次会议并不能从根本上改变前进的方向”。但他续指，“耐心、持续和可靠的沟通可能会产生效果”。克莱弗利说，“这就是为什么我每次与中国政府代表会面时，都会提出人权、新疆、香港以及个别案例等问题”。

据英国外交部新闻稿介绍，克莱弗利周三还与中国外交部长王毅举行了会谈。他概述了英国对华战略的“保护、协同和接触”三大支柱。克莱弗利“明确表达了英国对中国恶意网络活动的立场。在详细讨论香港问题时，他强调了北京实施的（香港）《国安法》对权利和自由造成的损害，以及由此对中国国际声誉造成的损害，并提出了黎智英案”。

据英方介绍，克莱弗利还“强调了台湾海峡的和平与稳定对国际社会的重要性。他还呼吁立即取消对英国议会同事的制裁。外相明确表达了英国对新疆维吾尔族人被大规模监禁的强烈感受”。

与此同时，克莱弗利和韩正及王毅就中英两国就气候变化等全球最大挑战开展直接合作的重要性达成了一致。

英方称，克莱弗利“明确表达了英国在乌克兰冲突、朝鲜局势和核不扩散等关键地缘政治问题上的立场。他们一致认为，人工智能具有释放巨大机遇的潜力，但同时强调需要全球协调，以降低风险并采取保护措施”。

当被BBC记者问及中方在乌克兰问题上对俄罗斯的支持时，克莱弗利表示，中国对让这场战争“公平、成功地结束”存在利益。他指出，“我不认为让人认为中国在积极或甚至消极地支持普京的行动符合中国的利益”。

克莱弗利在接受彭博社采访时表示，他呼吁中方官员信守过去的承诺，维护乌克兰的领土完整。他是在回答有关俄总统普京拟将访华的报道作出的这一评论。克莱弗利指出，“我曾说过，俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵，莫斯科或其他任何地方都无法为之辩解”。

克莱弗利还告诉BBC说，英国希望与中国保持经济关系。但他补充说，“国家安全是第一位的，如果出现我们的安全关切与我们的经济关切相冲突的情况，我们的安全关切会胜出”。

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