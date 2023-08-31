中国新版地图引国际反弹 北京要求各国“客观”看待

中国/马来西亚/印尼/印度

中国新版地图引发主权争议国家反弹之际，中国外交部周四表示，中方希望有关方面“客观冷静”看待该地图。

广告 继续浏览后续

路透北京8月31日报道，中国外交部周四表示，中方希望有关方面“客观理性”看待中国2023年版国家标准地图。

外交部发言人汪文斌在例行记者会上被问及对菲律宾、印度、马来西亚等一些国家抗议新地图的报道作出回应时，作出上述表示。

据中国外交部网站显示，汪文斌说：8月28日，中国自然资源部发布了2023年版标准地图。“这是中方依法行使主权的例行性做法，希望有关方面客观冷静看待，不要过度解读”。

马来西亚

马来西亚外交部周三发表声明，拒绝承认中国2023年版国家标准地图所描述的“中国在南中国海的主权主张”，因为该主张“覆盖了马来西亚的海域”，“与马来西亚在沙巴州和砂拉越州沿海的专属经济区重叠”。马来西亚当局还表示，“必须以国际法为基础”，“通过对话和平而合理地处理”这一争端。

菲律宾

菲律宾周四也就中国新版国家地图发布声明称，中国的最新尝试没有法律依据。据彭博社31日报道，马尼拉表示，这一将中国对菲律宾地物和海域的所谓主权和管辖权“合法化”的“最新企图”，在国际法，尤其是1982年联合国海洋法公约中，没有任何依据。

菲律宾政府也呼吁北京“采取负责任的行动”，遵守中国在《联合国海洋法公约》和2016年南中国海仲裁案下的义务。

印度

印度外交部发言人昨天说：“我们已通过外交渠道就中国所谓的2023年'标准地图'向中方提出强烈抗议，该地图对印度领土提出了主权要求”。

该发言人补充说，“我们拒绝接受这些毫无根据的主张。中方的这种做法只会使边界问题的解决复杂化”。

周二早些时候，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）拒绝了中国对这些领土的主张。他告诉 NDTV 新闻频道：“对印度领土提出荒谬的主张并不能使其成为中国的领土”。

路透社今天31日引述消息，习近平可能将缺席9月9-10日在印度举行的G20峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅