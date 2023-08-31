习近平可能缺席在印度举行的G20峰会

中/印/G20

据8月31日多渠道传出的消息，中国国家主席习近平不打算出席在印度举行的G20国家领导人峰会。此刻中国新版地图导致中印关系进一步恶化。

在南非金砖国家峰会上的中国国家主席习近平2023年8月23日约翰内斯堡。

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据路透社8月31日引述印度和中国的知情人士透露，中国国家主席习近平可能缺席下周在印度举行的20国集团领导人峰会。

两名印度官员、一名驻华外交官和一名为另一个 20 国成员国政府工作的官员都表示，预计李强总理将代表北京出席 9月9日至10日在新德里举行的会议。

印度和中国外交部发言人没有回应路透社的置评请求。

据法新社周四引述一位不愿透露姓名的欧洲官员表示，中国国家主席习近平不打算出席下周在印度举行的二十国集团（G20）峰会。

这位官员在布鲁塞尔对记者说："根据我的最新消息（......），习近平无意前往，将由总理代替。

法新社说，上周在南非举行的金砖国家峰会上，习近平主席与G20峰会的东道主印度总理纳伦德拉-莫迪举行了罕见的面对面会谈，但两国之间的关系依然紧张。

然后，北京在8月28日公布了一张新版官方中国地图，将新德里称拥有的土地纳入其中，包括靠近两国在2020年交战地点的领土，印度在此之后于周二向中国提出了"强烈抗议"。

法新社还说，欧洲官员原本希望利用9月9-10日举行的G20峰会这一机会，试图让印度和中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上对莫斯科采取强硬态度。

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