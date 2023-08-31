俄外交部发言人答媒体问：俄中边界问题已最终解决

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据俄新社周四报导，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）在评论围绕大乌苏里岛（黑瞎子岛）所有权的局势时表示，俄罗斯和中国彼此之间不存在领土主张。

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在俄罗斯外交部刊登的一篇新闻稿中，记者提问称“多家媒体就所谓的俄罗斯和中国之间悬而未决的边界问题发表了文章。中国真的对我国有领土要求吗？” 扎哈罗娃回答称，“中俄双方一致认为，两国之间的边界问题已经最终解决”。

扎哈罗娃补充说，“解决这一问题的标志是2005年批准了《关于中俄国界东段的补充协定》，根据该协议，双方将大乌苏里岛一分为二。我们共同边界的划定和标界工作已在全长（近4 300公里）上完成，包括2008年在大乌苏里岛。”

扎哈罗娃称，“俄中边界问题的解决是双方多年努力的结果，体现了两国关系的高水平，为保障地区安全稳定作出了重要贡献，是世界各国解决边界争端的成功范例。俄罗斯和中国多次确认互不存在领土主张，作为双边关系基础的2001年7月16日《中俄睦邻友好合作条约》也有相应条款。”

扎哈罗娃说，“双方在边境合作领域有广泛的互动结构，边界联合委员会有效运作，在其框架内讨论所有相关问题”。

俄新社报导称，“大乌苏里岛位于俄罗斯和中国的阿穆尔河（黑龙江）上，总面积超过250平方公里。它位于俄罗斯远东和中国东北国际运输走廊的交汇处。该岛俄罗斯部分面积174平方公里。另一部分于2008年与阿穆尔河塔拉巴罗夫岛（银龙岛）一起移交给中国。”

中国自然资源部28日以《规范使用地图，一点都不能错》为题，正式发布新版地图，其内容涉及部分争议领土，引发印度、马来西亚和菲律宾等国抗议。

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