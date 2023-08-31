印尼和美国启动联合军演 五盟国参加

印尼美国军演

印尼和美国周四8月31日开始为期两周的联合军演，旨在确保亚太地区的稳定。有五个盟国参加。

2023年8月31日，星期四，印尼东爪哇岛巴卢兰，美国海军陆战队参加"超级哥鲁达盾牌2023"演习开幕式。来自美国、印尼和其他五个国家的士兵周四在印尼的主要岛屿爪哇岛开始了一年一度的训练演习。

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美国及其亚洲盟国表示对中国在太平洋地区日益强势的态度感到担忧，但华盛顿方面表示，这些演习不针对任何国家。

据法新社报道，一年一度的"超级鹰盾"（Super Garuda Shield）演习在东爪哇的巴鲁兰（Baluran）开启，有超过2000名美国士兵和 2800 名印尼士兵参加。

本次联合演习于今天周四上午由印尼武装部队司令尤多·马戈诺 (Yudo Margono) 正式启动。

美军太平洋总司令查尔斯-弗林（Charles Flynn）将军在一份声明中说，"2023超级鹰盾"演习在去年取得巨大成功的基础上再接再厉。

该声明还说："这次多国联合训练演习展示了我们的集体承诺和志同道合的团结精神，有助于建立一个“稳定、安全、更加和平、自由和开放的印度洋-太平洋地区”。

为期两周的演习将在东爪哇的几个训练场地举行，盟国的参加者来自澳大利亚、日本、新加坡、法国和英国。

培训内容包括专家学术交流和专业发展实践班、模拟指挥与控制、两栖演习、空降作战和攻占一个机场。

美国大使馆在一份声明中说，演习还将进行地面联合训练，最后进行实弹射击。

去年的“超级鹰盾”联合军事演习是在中国在台湾周围举行史无前例的军事演习之后举行的，中国声称台湾是其领土的一部分。

当时有巴西、加拿大、德国、印度、马来西亚、荷兰、菲律宾、韩国、新西兰、东帝汶、文莱和巴新作为观察员国参加了演习。

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