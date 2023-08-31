印尼外长谈中国新地图：领土主张必须符合1982年《联合国海洋法公约》

印尼/中国

印尼安塔拉通讯社(Antara) 8月31日报道，印尼外长蕾特诺-马苏迪（Retno Marsudi）强调，包括 2023年版"中国标准地图"在内的领土线的划定，必须符合1982年《联合国海洋法公约》。

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印尼外长蕾特诺-马苏迪周四在雅加达塞纳扬（Senayan）国会大厦与众议院第一委员会举行工作会议后表示："任何划线、任何主张都必须符合1982年《联合国海洋法公约》。

蕾特诺是在回应中国自然资源部周一（8月28日）发布的最新《中国标准地图2023版》时发表的这一声明。

印尼外长蕾特诺还表示，这是印尼在领土主权方面一贯坚持的立场。她补充说，印尼的立场不是一个新立场，而是一个始终如一的立场。

安塔拉通讯社说，周三（8月30日）早些时候，中国外交部发言人汪文彬在中国北京对媒体发表声明说：“我们希望有关各方能够保持客观冷静，不要过度解读这一问题”。

该媒体表示，中国的新版地图据说还包括马来西亚靠近沙巴和沙捞越、文莱、菲律宾、印度尼西亚和越南的部分海洋专属经济区（EEZ）。并说，根据1982年《联合国海洋法公约》，在这些水域，国家有权勘探和开发、养护和管理生物和非生物自然资源。

印尼安塔拉通讯社补充说，马来西亚政府拒绝接受2023年版中国标准地图，因为根据 1979 年《马来西亚地图新协定》该地图显示了对马来西亚海洋领土的单方面主张。

该媒体介绍说，印度也通过外交渠道对中国 2023 年版标准地图的发布提出了强烈抗议，这两个邻国之间紧张关系的根源在于沿喜马拉雅山脉长达 3440 公里的边界争端，而这一争端并没有明确的边界。

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