教皇方济各今启程访问蒙古

梵蒂冈/蒙古

罗马教皇方济各今天8月31日傍晚启程前往蒙古访问。这是首次有教皇到访这个位于中国和俄罗斯两个超级大国之间、幅员辽阔、与世隔绝的中亚国家。

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今天8月31日教皇方济各将于罗马时间下午18:30 离开菲乌米奇诺国际机场，飞往蒙古首都乌兰巴托。他的飞机将于9月1日周五上午10点在成吉思汗国际机场降落。

9月3日周日上午10 点，教皇方济各将在匈奴剧院举行普世教会和跨宗教会议，届时他将发表讲话。随后将于下午 4 点在草原竞技场举行圣餐礼。本次对蒙古的访问将持续到9月4 日。

这次长途旅行对86岁的教皇将是健康状况的一次考验，他在6月份接受了全身麻醉下的腹部大手术，走路很吃力。

但方济各在周日说，他"很高兴"能去和"一个高尚和智慧的民族"，以及一个"人数不多但信仰充满活力的教会"见面。

蒙古曾是苏联的卫星国，1992年成为民主国家，是世界上天主教团体最小的国家之一，在该国大约300万总人口中估计约有1400 名天主教徒。蒙古有25名神父（其中两名蒙古人）和 33 名修女，并拥有天主教会中最年轻的红衣主教。

战略地位

方济各对乌兰巴托的访问表明，他希望把教会的信息带到远离罗马的世界边缘，同时促进宗教间的对话。

不可否认，方济各此行还涉及地缘政治层面。华盛顿乔治敦大学宗教、和平与全球事务中心的保罗-埃利（Paul Elie）在接受法新社采访时说，梵蒂冈的长期愿景是"在一些不一定是理所当然的国家派驻人员（......）"。

他还说：“如果（教皇方济各）去蒙古能为整个地区敞开大门，那么这是一个值得去的地方，而且缺点相对较少”。

蒙古曾是征服者成吉思汗帝国不可分割的一部分，面积是法国本土的三倍，地处俄罗斯和中国两个巨人之间，能源供应依赖莫斯科，矿产资源出口（主要是煤炭）依赖北京。

蒙古正寻求在两个邻国之间保持中立，同时发展与美国、日本和韩国等第三国的关系。

2022 年，罗马教廷将与中国政府续签 2018 年就中国主教任命这一棘手问题签署的历史性协议。

在俄罗斯方面，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，教皇一直在努力开辟和平解决的前景，但迄今未果。

不列颠哥伦比亚大学的蒙古问题专家朱利安-迪尔克斯（Julian Dierkes）告诉法新社，蒙古与朝鲜保持双边关系，并"与邻国没有任何争端，这在亚洲非常罕见"。

作为首位访蒙古的教皇，方济各周五上午抵达蒙古后将休息24小时。然后他从周六开始正式活动，特别是与总理卢布桑纳姆斯赖-奥云-额尔登、民间社会成员、外交官、牧师和传教士的会晤。

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