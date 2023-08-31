日本防卫省2024年度预算申请额创新高

日本军费

日本防卫省2024年度预算申请77.385万亿日元，创历史新高。共同社说，考虑到中国和朝鲜计划加强威慑力，军扩竞争恐将加速。

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据共同社报道，日本防卫省8月31日敲定2024年度预算申请。总计列入77.385万亿日元，创下历史新高。

日本防卫省计划设立一个常设统合司令部，负责指挥陆海空自卫队。此外，还将新设一个旨在迅速向南西诸岛等运送部队和物资的“自卫队海上输送群”，司令部将设在广岛县的海上自卫队吴基地。

日本防卫省的这个预算申请比2023年度预算68.219万亿日元大幅增加，并提出2023～2027年五年期间的防卫费总额大约43万亿日元。共同社说，考虑到中国和朝鲜计划加强威慑力，军扩竞争恐将加速。

统合司令部将于2024年度末设在与防卫省相同的东京市谷，将成为美国印太司令部的对口部门。防卫省列入大约5900亿日元用于加强输送能力。海上输送群将作为陆海空三支自卫队的共同部队，该部队将配备3艘运送部队和装备上岸的“机动舟艇”。

此外，日本防卫省将确保获得大约3800亿日元的预算，用于建造2艘“宙斯盾系统搭载舰”，取代陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”。

至于在8月中旬日美首脑会谈中达成协议的共同开发应对高超音速武器的新型拦截导弹，防卫省列入750亿日元预算。

此外，日本防卫省还将推进为开发摧毁他国疆域导弹基地等反击能力的远程导弹，及舰艇及陆地为目标的“精确制导导弹”，计入320亿日元。

这个消息还说，日本防卫省还为其与英国、意大利合作的下一代战机开发费列入637亿日元。此外，预算申请中还列入向三国设立的协调机构的拨款资金。

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